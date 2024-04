Européennes 2024, en direct : Macron promet un coup de pouce à Hayer

La liste de la majorité présidentielle ne perce pas dans les résultats de sondages, alors Emmanuel Macron promet d'aider à "des moments clefs de la campagne". Une aide qui sera scrutée par les adversaires, les insoumis en tête déjà remonté après un message de l'Elysée.

En direct

13:18 - Macron décidé à "aider" sa majorité à la traîne dans les sondages Aux grands maux les grands remèdes. Alors que la liste de la majorité présidentielle patine dans les résultats des sondages et se fait rattraper par Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron a décidé de s'investir personnellement dans la campagne. Seulement deux jours après son apparition et son soutien assumé à Valérie Hayer au Parlement européen - il a déclaré avoir "la bonne candidate et les bonnes idées -, c'est au QG de campagne qu'il s'est rendu ce vendredi matin comme le relaie BFMTV. L'occasion de rebooster les troupes, mais aussi de promettre son intervention et un coup de pouce dans la campagne : "Je remercie Valérie de porter nos couleurs avec talent et compétence. Là ou je suis j’essaierai de vous aider et d’apporter mes forces à quelques moments clefs de la campagne". Le chef de l'Etat a aussi tenu a rappelé l'enjeu de scrutin, mettant un peu de pression sur les macronistes qui n'ont pas convaincu jusqu'à présent : "Cette élection est essentielle pour ce que l’on représente, pour ce que nous sommes et pour ce que nous défendons en Europe alors même que l’Union européenne n’a jamais fait face à autant de défis dans son histoire."

18/04/24 - 18:50 - Macron favorable à ce que chacun "puisse exprimer sa voix Si la polémique sur la conférence des insoumis bat son plein, il y a quelque jours c'est le parti d'extrême droite Reconquête qui a dénoncé une forme de censure à son égard après qu'une conférence nationaliste à laquelle il participation a été interdite à Bruxelles. Ce jeudi, Emmanuel Macron s'est élevé contre la censure à l'issue du Conseil européen. "Je suis favorable à ce qu'ils s'expriment librement même quand je combats leurs idées" a-t-il déclaré en référence direct à Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour.

18/04/24 - 18:20 - Interdit de conférence, LFI appelle à un rassemblement public Alors qu'elle avait été reprogrammée dans une salle privée de Lille, après son annulation par l'université, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan a finalement été interdite par le préfecture ce jeudi 18 avril. Le groupe a réagi en dénonçant un "acharnement contre la France Insoumise totalement intolérable". Le maître à penser de LFI et intervenant à la conférence, Jean-Luc Mélenchon a lui estimé sur X "Rima Hassan et moi sommes candidats sur la liste de Manon Aubry aux élections européennes du 9 juin prochain. Nous interdire de réunion au prétexte de notre sujet est un abus de pouvoir de république bananière". Dans un communiqué, LFI a annoncé qu'une demande avait été déposée auprès de la préfecture du Nord pour organiser "un rassemblement public avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon contre la censure et pour la paix". Le rendez-vous est donné pour 18h30, place Vanhoenacker.

18/04/24 - 15:01 - Le pied à peine posé dans la campagne européenne, Emmanuel Macron s'attaque au RN Présent à Bruxelles pour la traditionnelle réunion du groupe centriste Renew, le président s'est pour la première fois affiché aux côtés de Valérie Hayer, sa tête de liste pour les européennes. Emmanuel Macron et Valérie Hayer se sont prêtés aux jeux des caméras, et ont échangé quelques mots devant les journalistes. Le chef de l'Etat n'a ensuite pas manqué de donner son avis sur la montée du Rassemblement National dans les sondages : "Je pense qu'il y a beaucoup de peurs, d'inquiétudes dans les moments que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes" a-t-il déclaré. Sans jamais le nommer, il a souligné les incohérences du RN et de sa politique européenne sur les questions agricoles, sanitaires et vis-à-vis de la situation en Ukraine avant de dénoncer une "espèce d'hypocrisie" qui selon lui gangrène les débats et dont il espère la levé dans les "les prochaines semaines". À moins de deux mois des élections, l'arrivée tardive d'Emmanuel Macron aux côtés de Valérie Hayer, dans la campagne, prouve que le camp présidentiel fait le pari d'une élection qui se jouera dans les derniers instants mais cette intervention est aussi le signe que le président est bien conscient de l'avance du RN sur sa candidate.

18/04/24 - 13:01 - Mélenchon et Hassan persistent et déplacent leur conférence sur la Palestine C'est une censure que dénonce la France insoumise après que la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, juriste franco-palestinienne et candidate en 7ème position sur la liste insoumise, sur le conflit israélo-palestinien a été annulée par l'université de Lille qui devait l'accueillir ce jeudi 18 avril. Mais le parti refuse de céder et a annoncé la relocalisation de la conférence dans une salle privée du sud de Lille, proche de la permanence du député local Adrien Quatennens, rapporte TF1, ce jeudi à 18 heures. L'université annonçait hier que les "conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats" pour justifier l'annulation de l'événement. Une décision prise "sur des fondements juridiques" soutenue par la ministre de l'Enseignement supérieur auprès du Parisien. Cette dernière a assuré que "la liberté d’expression est encadrée par la loi et qu'on n’interdit pas un événement sous prétexte que les idées politiques sont contraires aux nôtres. Ce serait contraire aux idées démocratiques pour lesquels nous nous battons", précisant au passage son opposition et celle de la majorité aux idées de Jean-Luc Mélenchon.

18/04/24 - 11:06 - Un soutien de Macron et LFI voit rouge Emmanuel Macron qui était absent de la campagne électorale des Européennes s'est pour la première fois affichée avec la candidate de sa majorité au Parlement européen ce mercredi 17 avril. Un soutien assumé puisque le chef de l'Etat a assuré avoir "la bonne candidate et surtout les bonnes idées", des propos relayés par le compte de l'Elysée du X, anciennement Twitter. Très vite supprimé, le message a eu le temps d'être vu et relayé par La France insoumise, outrée, qui dénonce "l'utilisation des moyens de l'Élysée pour faire la campagne de la liste soutenue par le président" qui serait contraire aux règles du financement électoral. Le coordinateur du parti, Manuel Bompard, a aussitôt annoncé saisir la Commission nationale des comptes de campagne. Mais la procédure ne semble pas inquiéter la majorité d'Emmanuel Macron qui assure que le chef de l'Etat a seulement répondu à une question et n'a fait aucun discours ou déclarations solennelles pour faire la promotion de la candidate.

17/04/24 - 18:45 - Raphaël Glucksmann saboté par la Chine La tête de liste du Parti socialiste et de Place Publique doit faire face à plusieurs fronts : les attaques répétées des trois autres partis de gauche, mais aussi la campagne de désinformation menée par la Chine. Raphaël Glucksmann a appris mardi soir par l'agence gouvernementale Viginum, chargée de lutter contre la désinformation lors des campagnes électorales qu'il faisait l'objet "de manœuvres informationnelles d’acteurs pro-chinois et venant de comptes pro-chinois, qui l’accusent d’être le cheval de Troie des Américains, notamment de la CIA en Europe". Depuis 2021 et son combat mené au Parlement européen et sur les réseaux pour dénoncer le traitement réservé à la minorité musulmane ouïghoures par le gouvernement chinois, le politique est la cible de Pékin qui lui a interdit de poser le pied sur son sol. Le candidat aux Européennes 2024 a assuré au nom de sa liste : "Nous ne nous laisserons pas intimider".

17/04/24 - 15:57 - Après les élections européennes, une dissolution de l'Assemblée ? Si "les sondages ne font pas le vote" selon Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national donnée à plus de 30% dans les résultats des dernières enquêtes d'opinion estime que la victoire de son parti le 9 juin prochain est à portée de main. Et non seulement d'être accessible, une victoire du parti lepéniste permettrait de redistribuer les cartes de la politique nationale d'après le président du Rassemblement national : "Si je suis en tête des élections européennes, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale" à Emmanuel Macron a affirmé Jordan Bardella sur BFMTV, répétant une promesse faite depuis plusieurs mois. Mais la dissolution de l'Assemblée aura-t-elle vraiment lieu ? Rien n'est moins sûr. Européennes 2024 : une défaite cuisante pour Macron... et une dissolution de l'Assemblée ? Emmanuel Macron devra-t-il dissoudre l'Assemblée nationale si la majorité présidentielle n'arrive pas en tête des élections européennes le 9 juin prochain ?

17/04/24 - 13:45 - Raphaël Glucksmann : le candidat de gauche à abattre ? Des quatre listes de gauche en course, il est à la tête de celle qui domine. Raphaël Glucksmann, qui représente le Parti socialiste et Place publique, est de fait devenu la cible des critiques de tous les autres partis de gauche. Les insoumis, qui ont adopté cette stratégie depuis des semaines, ont accolé plusieurs étiquettes au candidat rarement pour le mieux le qualifiant de "va t’en guerre", de "libéral", d’"atlantiste" et de représentant de la "vieille gauche". Plus étonnant, les insoumis ont été rejoints par les écologistes qui appelé pour un "pacte de non-agression" entre les gauches en début de campagne. L'écart entre les deux listes dans les sondages expliquent peut-être ce revirement. Enfin, les communistes ne sont pas en reste.et Léon Deffontaines a même refusé de considérer Raphaël Glucksmann comme étant de gauche. Malgré ces attaques, aucune réponse ne se fait entendre du côté de la tête de liste socialiste. "Le match, on ne le fait pas au sein de la gauche mais contre le Rassemblement national et Renaissance. On maintiendra jusqu’au bout qu’on n’a pas d’ennemis à gauche" a glissé un colistier au Parisien tout en appelant les autres partis à faire preuve de retenu.

17/04/24 - 10:29 - "La campagne est en train de démarrer" : on se rassure en Macronie La majorité présidentielle ne brille pas par ses scores dans les résultats des sondages : elle est cantonnée à la deuxième place derrière le Rassemblement national depuis les premières études publiées à l'été 2023 et depuis elle n'a jamais réussi à rattraper son adversaire, ni même à dépasser les 25% d'intentions de vote. Et ces dernières semaines, alors que la campagne a commencé et que le scrutin approche, les scores obtenus par la tête de liste Valérie Hayer ont plutôt tendance à baisser qu'à grimper... L'eurodéputée est créditée de 16 à18% des intentions de vote et n'a plus que quelques points d'avance sur le candidat du PS, Raphaël Glucksmann. Si la dynamique n'est pas bonne, rien ne sert de paniquer selon le porte-parole de la campagne de Valérie Hayer et ancien ministre Clément Beaune. "Les sondages sont difficiles, mais la campagne est en train de démarrer" a-t-il déclaré mardi soir sur le plateau de C à vous sur France 5. Le politique a reconnu qu'il "aurait préféré que l’écart soit moins élevé" avec le RN, voire que sa candidate "soit en tête", mais il garde espoir dans la suite de la campagne qui se met en place dans le camp macroniste : "On est en train d’expliquer, de convaincre, de se déployer sur le terrain". Le porte-parole se rassure aussi en jugeant que les scores sont en partie dus au fait qu'une part des Français ignore encore la tenue des élections le 9 juin prochain... Mais il serait tant de faire campagne auprès d'eux à sept semaines du scrutin.

16/04/24 - 15:58 - La liste de la majorité sauvée par les votes des Français de l'étranger ? La liste de la majorité présidentielle portée par Valérie Hayer ne parvient pas à progresser dans les résultats des sondages et semble même avoir des difficultés à tenir sa position. D'après les chiffres - qui ont encore le temps de changer et peuvent ne pas coller aux résultats le soir du scrutin - le camp macroniste pourrait souffrir d'un grand retard sur la liste du Rassemblement national. Mais la Macronie pourrait profiter d'un vote non pris en compte dans les sondages : celui des Français de l'étranger. Les dernières élections européennes et présidentielle ont prouvé le soutien majoritaire des expatriés au parti présidentiel. La liste avait obtenu 36,84 % des suffrages exprimés à l'étranger en 2019 (contre 22,41 % en France) et 45% des suffrages dès le premier tour de la présidentielle en 2022. Il faut dire que le profil des expatriés correspond aux valeurs et politiques d'Emmanuel Macron. "Le projet d'Emmanuel Macron s'est fait sur des bases de libéralisme économique et sociétal. Un projet en phase avec les expatriés, qui sont des personnes qui ont fait la démarche d'émigrer souvent pour des raisons économiques ou pour des études" explique Tudi Kernalegenn, enseignant-chercheur en science politique à Sciences Po Rennes, au Figaro. Un constat partagé par le géographe Laurent Chalard : "Globalement, les expatriés sont plutôt des cadres et des chefs d'entreprise, voire des retraités aisés, que des employés ou des ouvriers, ce qui a bien évidemment des conséquences sur leur vote".

16/04/24 - 13:42 - Une liste "Free Palestine" en course pour les Européennes Une nouvelle liste devrait s'ajouter à celles déjà connues pour les élections européennes. Et celle-ci sera transpartisane, représentative d'une coalition de partis indépendants partageant la même éthique musulmane dans divers pays d'Europe, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne ou les Pays-Bas, et aura pour nom : "Free Palestine". Une dénomination loin d'être anodine à l'heure où le conflit israélo-palestinien continue d'inquiéter la communauté internationale. En France, cette liste sera portée par l’Union des démocrates musulmans français (UDMF). Le but du parti avec cette candidature est "de faire entendre la voix du peuple palestinien" et de "lutter contre la contamination des idées d’extrême droite visant les citoyens de confession musulmane", a expliqué à l’AFP Nagib Azergui, le président et fondateur de l’UDMF. Parmi les principales idées de la liste, celle d'initier un "changement radical de la diplomatie française et européenne" et de sanctionner Israël via divers moyens, dont l'interdiction de ventes d’armes, un embargo commercial et l'exclusion de toute compétition internationale. Mais d'autres propositions doivent être faites pour l'écologie, la lutte contre l’évasion fiscale et contre les discriminations.

16/04/24 - 12:00 - Mélenchon et Hassan, de la liste LFI, dans le viseur d'autres partis En plein campagne des élections européennes, la majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement national exigent l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan prévue ce jeudi 18 avril à l'université de Lille. Ledit rendez-vous n'est pas directement lié aux élections, mais organisé par une association étudiante pro-Palestine. Parmi les reproches faits aux deux candidats : le logo visible sur l'affiche et jugé antisémite par certains. Sur ce logo, présent sur l'affiche à côté des portraits de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, juriste et militante franco-palestienne, est représenté un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, sur lequel est apposé le nom de l'association "Libre Palestine". Selon le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ce logo "nie l'existence de l'État d'Israël". Plus que le logo, c'est le sujet de la conférence et des positions antisémites qui pourraient y être supposément défendues qui sont au coeur du problème, notamment pour le vice-président du RN, Sébastien Chenu qui est persuadé que "des propos antisémites seront probablement tenus". La députée Renaissance Violette Spillebout s'est elle adressé au président de l'université pour souligner la "très lourde responsabilité" de LFI "dans l'explosion antisémite en France". Le logo apposé sur une affiche de Mélenchon jugé antisémite, la polémique prend de l'ampleur Le président de la région des Hauts-de-France demande l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon dans une université de Lille. La raison : un logo sur son affiche.

15/04/24 - 19:10 - La candidate de la liste écologiste, Flora Ghebali, divise chez EELV En plus d'être à la peine dans les sondages, les écologistes semblent divisés à l'heure de la campagne électorale des Européennes. La discorde porterait sur plusieurs sujets : la gestion de l'affaire Julien Bayou, accusé de harcèlement moral par une ex-compagne, la position du parti sur le confit israélo-palestinien et désormais la présence de Flora Ghebali sur la liste à la 11ème place. Si les deux premiers sujets sont des problèmes de fond qui trainent depuis des mois, l'arrivée de Flora Ghebali, chroniqueuse régulière des "Grandes Gueules" sur RMC est un sujet récent, mais qui crispe certains. La cause ? Le passé politique de la chroniqueuse qui a été chargée des relations presse à l’Élysée entre 2016 et 2018 durant les mandats de François Hollande et d'Emmanuel Macron. La chroniqueuse a également figuré sur des listes municipales en 2020, d'abord celle des socialistes avant de rejoindre celle de la Macronie. Depuis, elle s'est engagée pour l'écologie en créant un "espace de dialogue et de propositions pour faire de l’écologie un sujet universel et collectif" baptisé Les Fourmis. Mais la proximité qu'a eu Flora Ghebali avec la Macronie fait craindre à certains écologistes que sa présence dans la liste EELV envoie le signal d'une écologie trop "centriste" aux électeurs. L'écologiste, Bénédicte Monville, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots avec celle qu'elle qualifie d'"influenceuse de l’écologie bourgeoise". "Cette manière de faire de la politique entame durablement notre crédibilité et pose directement la question de ce que nous ferons en 2027 ? Une alliance avec Macron et les socialistes de Carole Delga ? Jusqu’où cette direction est prête à nous emmener ?" a-t-elle poursuivi dénonçant l'absence de boussole politique chez les Verts.