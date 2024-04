Sur le "pacte immigration", Maréchal accuse Bardella de mensonges

Adopté par le Parlement européen ce mardi, le contenu du pacte immigration a déclenché des tensions entre membres du Rassemblement national et de Reconquête.

Mercredi 10 avril 2024, le pacte sur la migration et l'asile a été adopté au forceps par le Parlement européen. Le texte basé sur une proposition de la Commission en septembre 2020 prévoit notamment des contrôles aux frontières renforcés, un système de "filtrage" obligatoire et préalable à l'entrée d'un migrant dans l'Union européenne, une solidarité plus importante des Etats membres pour accueillir des réfugiées et, enfin, un mécanisme spécifique en cas de crise migratoire qui fait notamment écho à l'afflux massif des réfugiés syriens en 2015. Un vote qui a semble-t-il, déclenché quelques tensions entre plusieurs personnalités politiques positionnées à droite sur l'échiquier politique français.

"Jordan, je ne sais pas si tu mens ou si tu es incompétent"

À deux mois des élections européennes, le torchon brûle entre Nicolas Bay et Jordan Bardella. Alors que le second était l'invité de CNews après l'adoption du "pacte" par le Parlement européen, le premier, vice-président de Reconquête (le parti d'Eric Zemmour), s'en est pris au président du Rassemblement national dans un tweet mardi 10 avril : "Jordan Bardella maîtrise si peu les sujets européens qu'il fait croire que le Pacte migratoire n'est qu'un seul texte alors qu'il en comprend 10. J'ai voté contre 7 d'entre eux et le RN contre 8 d'entre eux".

Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir la tête de liste du RN aux prochaines Européennes programmées le 9 juin 2024 : "Nicolas Bay, tu as voté, avec LR, pour un texte, " Filtrage ", qui interdit le refoulement préalable de migrants et oblige donc à leur prise en charge automatique sur le sol européen. Pas moi. Assume-le devant les électeurs, comme j'assume mon vote". De quoi s'attirer les foudres de Nicolas Bay, qui a répliqué, une nouvelle fois sur X (ex-Twitter) : "Jordan, je ne sais pas si tu mens ou si tu es incompétent. Ce filtrage aux frontières extérieures n'empêche pas de refouler les migrants puisqu'ils n'entrent pas sur le sol européen. C'est le principe même du refoulement. 5 ans de mandat et toujours aucune connaissance du sujet".

"Je ne sais pas quelle est la petite manœuvre politique derrière ça"

Ce mercredi 11 avril, Marion Maréchal Le Pen, tête de liste Reconquête aux élections européennes en a remis une couche au micro de France Info concernant les fameuses mesures de "filtrages" inscrites dans le pacte. "Je suis très surprise par les déclarations de Jordan Bardella, ce qu'il dit est un mensonge. Il nous reproche d'avoir voté cette mesure alors même que son propre groupe a voté cette mesure en Commission. Ils ont finalement renoncé à la voter en plénière alors que c'est le même texte, c'est très surprenant. Ces arguments qui sont soit disant, ceux d'un empêchement de refoulement des migrants, c'est factuellement faux. Je ne sais pas quelle est la petite manœuvre politique derrière ça, c'est très curieux" a-t-elle indiqué.