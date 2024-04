Une stratégie anti-écolo du gouvernement pour affaiblir les Verts ? Tondelier accuse

Alors que la liste écologiste patine dans les sondages des élections européennes, la patronne du parti EELV tient pour responsable certains ministres et leur stratégie contre la cause écologiste.

Les écologistes avancent dans cette campagne électorale avec le vent de face. La tête de liste Marie Toussaint ne parvient pas à s'imposer dans les résultats des sondages et elle aurait tendance à perdre quelques points selon les dernières études publiées : passant à 8% des intentions de vote à 5,5%, soit tout juste au-dessus de seuil minimal pour obtenir des sièges au Parlement européen. Mais ces scores ne seraient pas dus à une contre-performance de la jeune meneuse écologiste, plutôt à une "forme de lobbying" cherchant à faire couler la cause écologiste à en croire Marine Tondelier, invitée de Public Sénat ce jeudi 11 avril.

"On voit bien qu'on est dans un moment de backlash écologiste", a insisté la secrétaire nationale d'Europe-Ecologie-Les Verts. Une expression choisie à dessein et utilisée à l'origine pour désigner la résistance et les réponses des groupes conservateurs et masculinistes aux combats féministes. La militante écologiste identifie donc précisément ceux qu'elle considère comme responsable de la campagne censé discréditer les écologistes : "Je vois très bien par qui il est organisé et pourquoi. Que des intérêts divers se mobilisent contre l'environnement et l'écologie depuis des décennies, je pense que c'est massif. […] L'écologie dérange certains intérêts économiques et financiers". Et selon elle, le gouvernement n'est pas étranger à cette stratégie.

Marine Tondelier en veut pour preuve les positions du gouvernement sur l'écologie. Elle pointe particulièrement les coupes opérées par le ministre de l'Economie en février dernier dans les budgets consacrés à l'écologie : 2,2 milliards en moins. L'annonce a été faite après que Bruno Le Maire a annoncé avoir besoin de réaliser des économies de 10 milliards d'euros pour pallier le déficit. Les parlementaires avaient vivement réagi à cette décision et regrettaient que les plus grandes économies soient faites sur le dos de la recherche et de l'environnement à l'heure de la crise climatique.

"La première balle, c'est toujours pour l'écologie"

Mais il n'y a pas que sur le plan financier que l'écologie est lésée selon Marine Tondelier. Les mesures écologiques sont même parfois décrites comme à l'origine des problèmes avant d'être réévaluées et affaiblies : la militante énumère en exemple la loi agriculture, après la crise des agriculteurs du début d'année, ou encore les assouplissements sur l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN) censé ralentir l'artificialisation des sols en France. Ces mêmes mesures ne seraient pas compatible avec des intérêts économiques ou autre et "on préfère désigner les écologistes comme coupables de tout" avance l'élue mais "tout cela est faux". "La première balle, c'est toujours pour l'écologie. Sauf que l'écologie c'est la mère de toutes les batailles, si on la gagne cette bataille, on ne mènera pas les suivantes" tente-t-elle encore d'expliquer.

Non seulement de porter atteinte au programme du parti Europe-Ecologie-Les Vers, ce backlash a aussi pour objectif de décrédibiliser les militants écologistes selon Marine Tondelier. C'est pour cette raison que le gouvernement applique un "deux poids, deux mesures" entre les militants écolos et les autres activistes en matière de sécurité d'après elle. Ce reproche est régulièrement formulé par les élus de gauche après des manifestations écologistes durement réprimandées par les autorités, parfois sur ordre du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était allé jusqu'à parler d'"écoterrorisme" en novembre 2022 après les heurts de Sainte-Soline. "Je ne pense pas que le problème terroriste en France, ce soient les militants écologistes. Personne n'est dupe des petites manigances de Gérald Darmanin là-dessus" juge toutefois Marine Tondelier.