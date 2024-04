La promesse de Macron à une mère de famille effrayée par la menace terroriste

Ce lundi, Emmanuel Macron s'est adressé à une mère de famille qui craint un risque d'attentat durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

"S'il y a un endroit où votre fils sera en sécurité c'est là". Emmanuel Macron a été catégorique au moment de rassurer une citoyenne et mère de famille. Au cœur des inquiétudes : l'organisation et la sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à l'heure où les récentes menaces terroristes et le contexte international font craindre le pire. Le président de la République, invité de BFMTV et RMC le lundi 15 avril, à 100 jours du début des JO de Paris 2024, a déroulé un long argumentaire pour convaincre son interlocutrice, qui s'adressait à lui en direct. Cette mère de famille refuse que son fils se rende à la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, sur les quais de la Seine.

Emmanuel Macron tient à organiser la cérémonie sur les bords du fleuve pour faire du moment une "première mondiale" : "Le jeu en vaut la chandelle et on s'est donné les moyens de rêver". Mais la sécurité d'un tel projet pose des questions, surtout après les changements déjà opérés par rapport au projet initial : la jauge du nombre de spectateurs étant passée de 600 000 à 326 000. Comment sécuriser le périmètre qui s'étend sur un parcours de six kilomètres le long de la Seine ? Le secteur sera bouclé huit jours avant et chaque spectateur pénétrant le périmètre le jour-J sera soumis à des contrôles a assuré le chef de l'Etat. 30 000 membres des forces de l'ordre et 20 000 agents de sécurité civile seront également mobilisés par jour, en plus des forces militaires déployées pour des patrouilles et des missions de surveillance.

Des "scénarios de repli"

Mais ce dispositif serait-il suffisant en cas de menace terroriste visant les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture ? Emmanuel Macron a insisté pour dire qu'il "n'y a aucune naïveté" dans la préparation des Jeux et que "les forces de l'ordre sont mobilisées à un niveau exceptionnel". Le chef de l'Etat a toutefois, et pour la première fois, indiqué qu'en cas de risque "des scénarios de repli" existent : "On a des plans B et des plans C" en cas de menace terroriste ou autre. "On fera une analyse en temps réel" qui permettra jusqu'au dernier moment d'opter pour le scénario le plus sécuritaire a tenu à rassurer le chef de l'Etat.

Si le défilé des délégations d'athlètes sur la Seine n'est plus possible, la cérémonie pourra être organisée uniquement près du Trocadéro a indiqué Emmanuel Macron. Une autre option serait de "rapatrier la cérémonie au Stade de France", dans une enceinte fermée et plus facile à sécuriser. Reste que l'objectif est de s'en tenir, autant que possible, au scénario initial.

Mais quelle que soit l'option retenue, Emmanuel Macron veut assurer à son interlocutrice et à toutes celles et ceux qui émettent des réserves que la sécurité sera au rendez-vous. "Laissez-le y aller" a-t-il d'ailleurs lancé à la mère de famille en dernier mot. Le discours du président de la République ne semble cependant pas avoir eu un effet immédiat sur la citoyenne qui a rétorqué : "J'espère que mon fils travaillera le jour de la cérémonie".