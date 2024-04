Une série sur la vie et la jeunesse de Brigitte Macron ! Quelle place pour le président ?

Annonce fracassante de Gaumont ce mardi. Sur X, le géant du cinéma français a fait savoir qu'il développait une série sur Brigitte Macron.

Après une potentielle apparition dans la saison 4 d'Emily in Paris, Brigitte Macron devrait prochainement avoir SA série ! Si la première dame pourrait camper son propre rôle, selon les informations du Daily Mail, dans la célèbre série américano-française diffusée sur Netflix, Gaumont a annoncé ce mardi 16 avril sur X développer une série intitulée Brigitte, une femme libre dans laquelle l'épouse du président Emmanuel Macron ne sera pas figurante ou actrice, mais bel et bien le protagoniste principal. La série devrait comporter six épisodes de 45 minutes, précise Gaumont dans son tweet. Elle retracera l'histoire de Brigitte Macron à compter de la rencontre de celle qui n'était encore que professeure de français, en 1992-1993, avec le jeune Emmanuel lors d'un atelier théâtre, jusqu'aux deux quinquennats du président Macron.

La série est écrite par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, a par ailleurs indiqué Gaumont. Deux co-auteurs à qui l'on doit les séries J'ai menti et Mirage. Interrogée par nos confrères du Figaro, la scénariste Bénédicte Charles s'est dite consciente de l'enjeu d'un tel projet. "C'est un pari énorme", a-t-elle assumé, qualifiant même le sujet de "touchy" ("sensible", en français). Et d'expliquer la complexité du travail : "Nous avons été d'abord un peu bloqués. Il a fallu arriver à s'emparer du sujet et s'en affranchir pour proposer une fiction."

Si la série retracera principalement la vie de celle qui fut d'abord Brigitte Trogneux, elle se concentrera quand même essentiellement sur sa vie avec Emmanuel Macron, laissant d'emblée une bonne place au président de la République dans le récit. Néanmoins, les épisodes devraient également comporter des "flash-back, afin de raconter une certaine histoire de la France, celle des années 70-80-90", explique encore au Figaro Bénédicte Charles. La première dame restera donc le sujet principal. "Brigitte Macron est un personnage fascinant, nous avons voulu l'aborder de manière romanesque, mélodramatique presque, en raison du souffle romantique de sa destinée", confie la scénariste.

Quid des acteurs pour interpréter Emmanuel et Brigitte Macron ? À ce stade, le mystère reste entier. La série n'a d'ailleurs pas encore de diffuseur. De son côté, le palais de l'Élysée s'en défend. Il ne serait en rien dans cette histoire. "Nous ne sommes pas associés à ce projet dont nous avons pris connaissance aujourd'hui par voie de presse", assure-t-on dans l'entourage de la première dame, dont Allociné se fait l'écho.