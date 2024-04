Mélenchon trop dur après l'interdiction de sa conférence ? Une comparaison "nazie" fait polémique

Après avoir établi un parallèle très critiqué entre le président de l'université de Lille et le nazis Adolf Eichmann, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur ses propos vendredi.

L'annulation de la conférence "Actualité Palestine" avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, qui devait se tenir à l'université de Lille jeudi 18 avril, aura suscité l'ire des insoumis. Alors que le président de l'université avançait le fait que "les conditions [n'étaient] plus réunies pour garantir la sérénité des débats", le fondateur du mouvement lui-même, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas caché sa colère. Évoquant le président de l'université de Lille et sa décision devant un parterre de militants finalement réunis en meeting extérieur jeudi, l'insoumis s'est laissé aller à un parallèle entre l'enseignant et le criminel nazi Adolf Eichmann.

"'Moi je n'ai rien fait', disait Eichmann, je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne", a commencé Jean-Luc Mélenchon, avant d'évoquer "celui qui a cédé, président de l'université, dont on [lui] dit par ailleurs qu'il est un brave homme, mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier".

Une "odieuse comparaison" pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. De son côté, la ministre de l'Égalité homme-femme, Aurore Bergé, a jugé vendredi matin sur le plateau de CNews que "chaque jour LFI franchit un nouveau cap dans l'indécence et l'outrance", estimant par ailleurs que "comparer un président d'université à Eichmann est insupportable".

Invité à s'expliquer au micro de BFMTV ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon s'est ému de "l'inculture de notre époque". Pour lui, il n'était pas question de faire un "parallèle d'une exacte similitude entre le nazisme et aujourd'hui". Évoquant Les Origines du totalitarisme d'Hannah Arendt, l'insoumis a indiqué que "dans son livre, elle explique comment le mal absolu tente toujours de se diluer en compartimentant les tâches. Chacun de ceux qui ont accompli une tâche se dit : 'Je ne suis pas un criminel', c'est ce que disait Eichmann". Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Mélenchon a profité de l'occasion pour réclamer des sanctions à l'encontre du préfet du Nord, qui a également interdit la conférence, et dénoncé "un abus de pouvoir".