Européennes 2024 : une candidate LFI convoquée pour apologie du terrorisme

En septième position sur la liste LFI aux Européennes, la militante pro-Palestine Rima Hassan a créé la polémique en raison de ces dernières déclarations. Désormais convoquée par la police pour apologie du terrorisme, elle pourrait devenir un poids pour la liste insoumise.

À moins de deux mois des élections européennes, voilà une convocation dont La France Insoumise se serait bien passée. Après les annulations en série des conférences de Jean-Luc Mélenchon, voilà que Rima Hassan, candidate en septième position sur la liste LFI aux européennes a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme "afin d'être entendue librement sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, commis au moyen d'un service de communication au public en ligne". Des faits qui seraient survenus entre le 5 novembre et le 1er décembre 2023 selon la police, avant que cette dernière ne soit inscrite sur la liste insoumise pour le scrutin continental de juin prochain. Une convocation révélée par le journal Le Monde puis consultée par l'AFP.

"From the river to the sea"

Militante des droits des Palestiniens, Rima Hassan avait, en novembre dernier, qualifié l'armée israélienne d'armée "la plus immorale du monde". Elle écrivait également "From the river to the sea. On veut libérer TOUS les Palestiniens. Ceux des camps, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, ceux de la Cisjordanie, ceux d'Israël et tous ceux de la diaspora. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra parler d'Etat palestinien, de peuple palestinien. Prétendre offrir un Etat palestinien sur une enclave qui de fait empêchera tous les Palestiniens de s'unir et de déterminer leur destin commun, c'est, je vous le dis d'avance, faire Gaza 2". Avec ces déclarations, elles s'était notamment attiré les foudres de l'opposition, l'accusant d'attiser la haine contre Israël.

Cette convocation par la police arrive, qui plus est, quelques semaines avant un scrutin dans lequel La France Insoumise paraît bien mal engagée, et ce, depuis le début de la campagne. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et TF1info, la liste LFI menée par Manon Aubry est créditée de 8 % des intentions de vote. Assez loin derrière le trio de tête, pour l'heure composé de la liste PS/Place publique menée par Raphaël Glucksmann (11,5 %), Valérie Hayer pour la majorité (17,5 %), et la liste du RN emmenée par Jordan Bardella, toujours largement en tête avec 31,5 % des intentions de vote.

"Elle est la représentante des idées que véhicule le Hamas"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette convocation n'a pas du tout plu au coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard. "Rima Hassan n'a jamais fait d'apologie du terrorisme et c'est stupéfiant, scandaleux de s'attaquer à elle sur ce motif infamant" a-t-il déclaré ce lundi matin au micro de France Info. Il a aussi dénoncé une "dérive de plus en plus autoritaire. Je crois qu'il y a une volonté du pouvoir en place de criminaliser les oppositions". Force est de constater que la présence de Rima Hassan n'a, pour l'instant, pas vraiment donner un nouvel allant à la liste insoumise qui semble s'enliser dans des polémiques et des querelles avec les autres partis.

Il n'en fallait pas davantage à l'opposition pour s'engouffrer dans la brèche. Elle "est la représentante des idées que véhicule le Hamas" s'indigne le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard. "Elle porte un projet qui n'est (...) pas porteur d'une solution politique et de paix" analyse quant à lui, le chef des communistes, Fabien Roussel.

Rima Hassan sereine et combative avant sa convocation

La principale intéressée se sent "sereine et combative" a-t-elle indiquée auprès de l'AFP. "Sereine car j'estime n'avoir rien à me reprocher, m'être toujours exprimée de manière critique à la fois envers le Hamas et sur son mode opératoire terroriste mais aussi d'israël. Et je suis très combative car je crois que ce sont des manoeuvres politiques" a-t-elle ajouté. "La convocation fait référence à des publications de novembre. Pour ceux qui pensent qu'il est question de l'interview accordée au Crayon, vous vous trompez, celle-ci a été publiée en janvier a-t-elle tenu à préciser sur X". Une interview - pour le Crayon - au cours de laquelle Rima Hassan répondait "vrai" à l'affirmation : "Le Hamas mène une action légitime".

"On est six mois après. Une convocation pour apologie du terrorisme, c'est quand même assez lourd, urgent généralement, on ne met pas six mois pour convoquer quelqu'un" s'est-elle étonnée. "Rima Hassan s'est toujours conformée à la loi, il n'y a strictement aucune infraction pénale qui serait caractérisée en lien avec ses différentes publications sur la question de Gaza" poursuivait samedi son avocat Vincent Brengarth sur France Info.