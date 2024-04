Journée noire annoncée dans les transports aériens : à quoi s'attendre jeudi ?

"Une mobilisation record" est attendue jeudi 25 avril dans les aéroports français, a prévenu lundi le principal syndicat de contrôleurs aériens. La direction générale de l'Aviation civile insiste, elle, sur le fait que les discussions restent possibles jusqu'à mardi midi.

Les contrôleurs aériens sont en colère. Alors que les vacances de printemps battent encore leur plein pour certaines régions et que les ponts de mai se profilent, une grève est annoncée jeudi 25 avril 2024. Principal syndicat de la profession, le SNCTA pointe une nouvelle version d'un protocole visant à restructurer les services de navigation aérienne qu'il juge tout bonnement "inacceptable". Il y est notamment question de réorganiser le travail des contrôleurs aériens afin de contrebalancer l'augmentation du trafic aérien attendue. En échange de quoi, des embauches et des hausses de rémunération sont promises.

Débutées il y a quinze mois, les négociations semblent cependant patiner. Le SNCTA évoque même un "échec de la conciliation", relaie notamment Le Figaro. "La version publiée [par la Direction générale de l'aviation civile, DGAC ndlr.] n'est aucunement signable pour le SNCTA qui la considère comme une provocation si ce n'est une insulte", fait savoir le syndicat sur son site internet. Un préavis de grève a donc été déposé pour la journée du 25 avril. Préavis auquel ont depuis adhéré toutes les organisations syndicales des contrôleurs aériens, relève BFMTV.

Quelles prévisions pour la journée du 25 avril ?

Une journée noire est à craindre, à en croire la première estimation qu'ont pu consulter Les Échos. Jusqu'à 70% des vols pourraient être annulés, avance le journal, qui prévient par ailleurs que ce sont ainsi des centaines d'annulations et de retards qui sont à prévoir. Les avions qui ne feront que traverser l'Hexagone seront également affectés par cette grève, soulignent Les Échos selon qui, c'est bel et bien l'ensemble du trafic aérien en Europe qui sera impacté par la mobilisation des contrôleurs aériens français.

"On a une mobilisation record, et donc il faut s'attendre à de très fortes perturbations, à de très gros retards", a insisté lundi soir un secrétaire national du SNCTA à l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho. Mais pour l'heure, difficile de savoir encore quels aéroports, quels vols et le nombre de passagers qui seront affectés. La direction générale de l'Aviation civile insiste pour sa part sur le fait que les discussions sont encore possibles jusqu'à mardi midi, heure limite des contrôleurs aériens pour se déclarer grévistes en vue de la journée de jeudi. Mais il est d'ores et déjà certains que des compagnies devront revoir leur programme de vols et que certains voyageurs se retrouveront sans avion. En matière de grève, la DGAC dévoile généralement ses prévisions l'avant-veille du jour de mobilisation. Les voyageurs devraient a priori être tenus au courant de la situation de leur vol mardi.