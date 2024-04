"Théories du complot" et "admiration pour Poutine" : qui est ce nouveau candidat du RN aux Européennes ?

Représentant départemental du Rassemblement national à Mayotte, Saidali Boina Hamissi qui qualifie Vladimir Poutine de "visionnaire" sera présent sur la liste menée par Jordan Bardella aux prochaines élections européennes.

Depuis Mayotte, samedi dernier, Marine Le Pen a annoncé la nomination sur la liste du Rassemblement national (RN) de Saidali Boina Hamissi pour les élections européennes. La députée du Pas-de-Calais s'est félicitée de compter dans ses rangs pour la première fois un Mahorais parmi ses candidats. Adhérent depuis 2017, Saidali Boina Hamissi est l'homme fort du parti à Mayotte depuis plus d'un an.

Âgé de 63 ans, il ne devrait pas être en position éligible sur la liste menée par Jordan Bardella jusqu'au scrutin continental. "Je n'ai pas la position exacte. Il y aura deux représentants d'outre-met qui seront en position éligible donc probablement en position non éligible" pour ce dernier, indiquait Marine Le Pen. "Sauf si les électeurs le décident autrement" a-t-elle expliqué sur la chaîne de télévision La 1ère. Un engouement qui pourrait rapidement retomber en raison des attaques contre son colistier, après de nombreuses publications douteuses du Mahorais sur sa page Facebook, révélées ce lundi par le journal Libération.

"Vermines" et "cafards"

Polygamie, théorie du complot, admiration pour Poutine, propos polémiques sur les femmes... Les publications aperçues sur le compte Facebook du Mahorais posent question. "La soumission de la femme vient naturellement lorsqu'elle se sent aimer, protéger et valoriser (sic) par son mari" relate notamment Libération. Dans des messages datant de 2017, il qualifie de "vermines" et de "cafards" les habitants d'un quartier de Mamoudzou visé par une opération policière.

Quelques années plus tard, en 2022, il avait aussi relayé une vidéo de la page "Les panafricanistes" soutenant qu'il "n'existe pas de territoire islamique. Il s'agit de mercenaires recrutés, payés, entraînés, armés et protégés par des gouvernements occidentaux, notamment ceux des US et de la France". Mais ce n'est pas tout, l'homme de 63 ans assimile les vaccins contre le Covid-19 à un "business" à cause duquel "tu risques de mourir". Enfin, il qualifiait le maître du Kremlin Vladimir Poutine comme un "visionnaire" en mars 2022, peu après l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Un message auquel il ajoutera : "La France deviendra dans vingt ans la colonie de ses ex-colonies", une citation du président russe.

"Est-ce qu'on a regardé les valeurs portées par ce candidat ?"

La nomination de Saidali Boina Hamissi n'a pas tardé à faire réagir la majorité. Les messages révélés par Libération ont eu le don d'ulcérer la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot : "Pardon mais est-ce qu'on a regardé ce candidat ? Est-ce qu'on a regardé les valeurs portées par ce candidat ? Je parle de M. Saidali Boina Hamissi qui a participé à des théories de complot, qui a des propos extrêmement graves et dangereux à l'endroit des femmes, sur la soumission supposée des femmes par rapport à leur conjoint" a-t-elle indiqué ce mardi sur le plateau de LCI.

La ministre des Outre-met Marie Guévenoux, n'a pas été tendre non plus avec le Mahorais : "Ce monsieur, visiblement, a une admiration pour Poutine, il soutient la polygamie, il a des propos extrêmement déshumanisants. Ce qui me frappe avec le Rassemblement national, c'est que ce n'est jamais de leur faute" a-t-on pu entendre sur Sud Radio. Enfin, interrogée sur l'absence d'une liste officielle complète dans le camp de la majorité (Renaissance), Prisca Thevenot a tenu à en remettre une couche sur le Rassemblement national : "Elle va arriver. Je préfère prendre le temps plutôt qu'on fasse un petit casting rapide et dangereux comme le RN" fustige-t-elle. À moins de deux mois du scrutin européen, les coups pleuvent.