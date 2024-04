Résultats d'EELV aux Européennes : les écologistes à la peine dans les sondages

À la traîne dans les sondages, le parti Europe-Ecologie-Les Verts se démène dans l'espoir de voir ses candidats s'installer au Parlement européen.

Le groupe écologiste français semble bien mal embarqué à quelques semaines du scrutin européen. La liste conduite par l'eurodéputée Marie Toussaint se retrouve avec 5,5% à 8% d'intentions de vote, au coude-à-coude avec La France Insoumise et Les Républicains. Elle est surtout de plus en plus distancée par la liste Place Publique-PS de Raphaël Glucksmann qui culmine à 13%. En 2019 déjà, EELV emmené par Yannick Jadot n'avait pas vraiment séduit les Français, mais avec 13,5% de voix le parti écologiste était tout de même arrivé en tête des formations de gauche. Un objectif qui semble peu faisable cette année. Le problème ne semble pas venir des enjeux écologiques qui sont toujours une préoccupation pour les Français, mais le climat politique et social actuel couplé à la fracture entre les partis de gauche ne sert pas les intérêts du groupe Europe-Ecologie-Les Verts.

Pour le scrutin de 2024, les écologistes veulent "créer une campagne de mobilisation qui rassemble autour des valeurs de Justice, de Paix et d'Ecologie". Et en première ligne, Marie Toussaint veut "faire de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la véritable colonne vertébrale européenne". Dans cette optique, elle propose que "soit analysée l'impact de tous les budgets, lois, programmes sur les 20% et 10% les plus pauvres" et soutient la création d' "un Etat providence européen".

Qui est Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes ?

Militante engagée et diplômée de droit, Marie Toussaint est la tête de liste du parti EELV aux prochaines Européennes. Membre du Parlement européen depuis 2019, ses principaux faits d'armes sont la fondation de l'ONG "Notre affaire pour tous" en 2015 en collaboration avec Oxfam, Greenpeace et Fondation pour la nature et l'homme qui parvient à condamner l'Etat français pour son manque d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au Parlement, Marie Toussaint est principalement connue pour avoir incité la reconnaissance de l'écocide dans le droit européen.

Les plans d'EELV pour une Europe sociale et verte

Europe Ecologie Les Verts veut rendre l'Europe plus verte et plus sociale et souhaite notamment s'attaquer au projet de création de l'A69 entre Toulouse et Castres. Cela commence par une refonte, en trois temps, du pacte agricole. EELV souhaite faire annuler la dette des agriculteurs et leur proposer un revenu garanti pendant 3 ans tout en sortant des accords de libre-échange "qui imposent une candidature déloyale aux agriculteurs européens". Il faut aussi selon eux interdire les nouveaux OGM qui sont un désastre pour la biodiversité et ne garantissent pas la réduction effective de l'usage des pesticides.

Le parti EELV a pour ambition de sortir l'Europe des "toxiques" en interdisant certaines substances jugées dangereuses pour la santé et la planète. Pour respecter les objectifs de l'accord de Paris et rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement climatique, la liste écologiste menée par Marie Toussaint veut également pousser les pays membres à renoncer à "tout nouveau projets pétrolier, gazier ou minier" et sortir progressivement des énergies fossiles. Il en va de même pour le traitement des fonds marins. Selon eux, l'Union européenne "doit montrer l'exemple et se positionner contre l'exploitation en eaux profondes" pour préserver les océans.

Sur la question sociale, EELV se positionne en faveur d'une Europe plus féministe, en souhaite accentuer la lutte pour l'égalité entre les sexes, faciliter l'accès à l'IVG et impliquer davantage les pays membres dans la lutte contre la pauvreté.

Quelle est la liste des candidats Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) ?

La liste EELV a été une des premières a être connue en intégralité. Elle comporte 81 noms, un pour chaque siège du Parlement européen réservé aux élus français. Mais tous les candidats écologistes ne seront pas élus. Selon les résultats des sondages, on estime a moins de 10 le nombre de candidats écolos à pouvoir s'installer au Parlement, contre 12 en 2019.