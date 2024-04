Guerre en Ukraine : l'aide américaine de 61 milliards de dollars validée, quel impact réel pour Kiev ?

Le Sénat américain a adopté une enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars destinée à l'Ukraine. Elle permettra l'envoi rapide de nouvelles munitions.

Le Sénat américain a validé ce mardi 23 avril 2024 une enveloppe de 61 milliards de dollars pour aider l'Ukraine contre l'armée russe. C'est le fruit de longs mois de tractations. "Enfin, enfin, enfin. Ce soir, après plus de six mois de travail acharné, et de nombreux rebondissements, l'Amérique envoie un message au monde entier : nous ne vous tournerons pas le dos" se félicitait le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Le chef républicain au Congrès, lui, a fini par soutenir la reprise de l'aide : "Je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre".

Des armes envoyées "cette semaine"

Interrompue depuis plusieurs semaines, l'assistance militaire américaine devrait donc reprendre quasiment dans la foulée, d'ici "les prochains jours" a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone. "Ce vote renforce le rôle de l'Amérique en tant que phare de la démocratie et leader du monde libre" a réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X (ex-Twitter). De son côté, le président des Etats-Unis, Joe Biden a annoncé qu'il allait promulguer le texte. "Je signerai cette proposition de loi et m'adresserai au peuple américain dès qu'elle arrivera sur mon bureau demain (mercredi), afin que nous puissions commencer à envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine cette semaine" a-t-il indiqué.