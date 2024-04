Résultats de La France insoumise aux Européennes : LFI subit la bataille des gauches dans les sondages

Les insoumis s'accrochent à l'espoir de façonner une Europe de gauche forte. Mais contraint de faire cavalier seul pour les élections européennes 2024, le parti a du mal à imprimer dans les intentions de vote.

À quelques semaines des élections européennes, LFI n'arrive plus à grimper dans les sondages. La liste de La France Insoumise reconduite par l'eurodéputée Manon Aubry se retrouve avec 6 à 8% d'intentions de vote, à la bagarre avec la liste EELV de Marie Toussaint et celle LR de François-Xavier Bellamy. Le parti, qui était le premier de la gauche lors des dernières présidentielles - est compté au sein de l'union de la Nupes en 2022 -, a laissé sa place au parti Place Publique-PS mené par Raphaël Glucksmann, qui lui se place pour l'instant en troisième position après le RN et Renaissance. LFI souffre de sa position sur la situation à Gaza et le conflit israélo-palestinien qui a valu à ses cadre d'êtres au cœur de plusieurs polémiques et convoqués dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme" en pleine campagne électorale. Elle pâtit aussi peut-être de la fin du "vote utile" sur lequel le parti surfait en 2022, face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Qui est Manon Aubry, la tête de liste des Insoumis ?

Engagée avec La France Insoumise depuis 2019, Manon Aubry a été reconduite comme tête de liste pour les Européennes 2024. Après Sciences Po, la diplômée en sciences politiques et en affaires et relations internationales a travaillé huit ans pour différentes ONG, puis rejoint sa mère dans les rangs de LFI. Manon Aubry devient rapidement une figure du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon.

La militante de gauche est la seule Française à siéger au conseil des présidents du Parlement européen. Dans l'hémicycle européen, elle prend aussi position contre l'évasion fiscale en Europe, les féminicides et est à l'initiative d'une proposition d'une directive européenne sur le devoir de vigilance européen, un texte "visant à condamner les multinationales violant les droits humains et détruisant l'environnement dans leur chaîne de production." Pour le prochain scrutin, elle avait lancé un appel aux socialistes, aux communistes et aux écologistes pour la création d'une liste commune dans la lignée de la Nupes, mais il n'a pas été entendu par les trois autres formations de la gauche française.

LFI veut créer une rupture avec les modèles en place en Europe

Le programme de LFI s'articule en neuf chapitres autour d'enjeux principalement sociaux : la politique agricole, l'aide aux migrants ou encore la création d'emploi. Le parti de gauche veut poursuivre ses travaux entamés à l'échelle nationale et préparer l'Europe de "l'après Macron" en menant des "combats concrets contre leur système", expliquent-ils sur leur site de campagne.

Pour cela, Manon Aubry et ses colistiers souhaitent sortir l'Europe de l'austérité et revoir le partage des richesses en lançant un plan européen d'investissement public pour lutter contre la pauvreté et servir l'écologie. Ce plan permettra, selon eux, de mettre fin au dumping social, une pratique qui vise à diminuer les droits sociaux des travailleurs pour augmenter la compétitivité d'une entreprise. Comme certains autres partis, LFI entend sortir des accords de libre-échange et relocaliser les entreprises en Europe, pour créer des emplois. Pour servir l'écologie, ils souhaitent mettre "pleinement en œuvre le Pacte vert" et le renforcer progressivement pour lutter contre le réchauffement climatique, en passant notamment par une refonte de la politique agricole jugée polluante et agressive. Les insoumis veulent s'attaquer aux modes de productions, de consommation et d'échange ainsi qu'aux lobbies.

La liste insoumise prévoit également de s'attaquer au recul de certains droits (avortements, LGBTI) en Europe pour garantir à chaque citoyen européen les mêmes droits fondamentaux. Sur les questions de migration, LFI souhaite garantir le droit d'asile sur le sol européen. Les insoumis se positionnent aussi vis-à-vis de la situation à Gaza et veulent porter un coup d'arrêt à l'exportation d'armes et aux accords de coopération avec certains Etats en guerre.

Quelles est la liste des candidats de La France Insoumise (LFI) ?

La liste de LFI est maintenant complète. Elle comporte 81 noms, un pour chaque siège du parlement européen réservé aux élus français. Cela ne signifie pas que l'ensemble des noms sur la liste siègeront au parlement. Si l'on se fie aux sondages, les élus du parti LFI ne devraient pas être plus de 10 à Strasbourg à l'issue du scrutin, ils sont 6 à y siéger depuis 2019.