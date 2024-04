Européennes 2024 : le RN aspire les électeurs des autres ! Nouveau sondage en forme d'alerte pour la droite

Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, reste le favori des élections européennes dans les résultats des derniers sondages. Une force obtenue à force de convaincre des électeurs dans d'autres camps...

A un peu plus d'un mois des élections européennes, Jordan Bardella reste le leader incontesté des sondages. Une position de favori dans les intentions de vote qu'il occupe depuis les premières enquêtes parues il y a un an. Et la tête de liste du Rassemblement national continue de progresser dans les résultats : après avoir dépassé la barre de 30% d'intentions de vote, il se stabilise à ce très haut niveau, comme le montre le dernier sondage Toluna – Harris Interactive publié le mercredi 24 avril pour Challenges, M6 et RTL. Le candidat y est crédité de 31% des intentions de vote.

Voir le Rassemblement national avec de tels résultats dans les sondages n'est pas si surprenant au regard des précédentes élections. Le parti lepéniste avait déjà remporté les élections européennes il y a cinq ans, avec avec une légère avance sur la majorité d'Emmanuel Macron (23,3% des voix contre 22,4% pour la liste LREM de Nathalie Loiseau à l'époque). Et en 2017 comme en 2022, Marine Le Pen s'est qualifiée au premier tour de la présidentielle face à l'actuel chef de l'Etat, augmentant son score de 21,3% à 23,15% entre les deux échéances.

Mais l'arrivée dans le paysage politique d'un nouveau parti d'extrême droite en 2022, celui d'Eric Zemmour nommé Reconquête, aurait pu affaiblir les scores prêtés au Rassemblement national… Pas le moins du monde à en croire les sondages. Marine Le Pen a su garder un électorat fidèle : 86% des électeurs ayant voté pour le RN à la présidentielle disent à nouveau porter leur choix sur ce parti pour les élections européennes le 9 juin prochain.

Des viviers de voix dans les autres partis

Plutôt que de craindre le départ d'une partie de son électorat vers son rival d'extrême droite, la liste du Rassemblement national peut se réjouir de ponctionner certains électeurs d'Eric Zemmour. 32% des électeurs ayant soutenu l'ancien polémiste devenu homme politique en 2022 disent désormais vouloir voter pour le RN aux Européennes selon l'enquête Toluna – Harris Interactive. Les changements de camp sont nettement plus rares dans l'autre sens : seuls 4% des électeurs lepénistes sont prêts à voter pour Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête.

Ces voix supplémentaires sont certes avantageuses pour le RN, mais elles ne sont pas surprenantes puisque les deux listes font parties du bloc d'extrême droite. Mais il n'y a pas que dans ce vivier que Jordan Bardella pioche ses nouveaux électeurs. Le RN pique aussi des voix à la droite traditionnelle représentée par la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy. 16% des personnes ayant voté LR à la présidentielle en 2022 ou aux dernières européennes en 2019 veulent faire le choix du RN au prochain scrutin selon la même étude.

C'est en partie cette capacité à convaincre des électeurs dans les camps rivaux voire adverses qui permet au RN de dominer dans les résultats des sondages. En comparaison, la liste de la majorité présidentielle ne parvient qu'à attirer que 4 à 5% des électeurs LR à sa cause, malgré les efforts déployés pour plaire à cet électorat. Elle fait un peu mieux sur sa gauche en attirant 8 à 9% des votes écologistes, mais rien de comparable aux gains observés par le RN qui parvient en plus à séduire entre 6 et 8% des anciens électeurs de la majorité ou des écolos… C'est chez les électeurs insoumis que le parti de Marine Le Pen convainc le moins, même s'il arrive quand même à gagner une poignée de votes.