Européennes 2024 : un tacle gratuit sur Macron, le RN moqueur avant le discours de la Sorbonne

Le Rassemblement national ne s'est pas privé de piquer Emmanuel Macron, juste avant son discours à La Sorbonne, ce jeudi 25 avril.

Sept ans après sa première élection, Emmanuel Macron est de retour à La Sorbonne pour un nouveau discours. Le chef de l'Etat prendra la parole ce jeudi à partir de 11 heures dans la prestigieuse université parisienne. Et si l'entourage du président certifie que cette prise de parole ne signifie en aucun cas son entrée en campagne pour les élections européennes, ses mots pourraient bien peser sur le prochain agenda européen. D'autant plus en raison de la campagne délicate menée par la majorité, dont la liste est menée par Valérie Hayer pour le scrutin européen du 9 juin prochain.

"Pour nous, c'est plutôt bien qu'il y aille"

Avec un tel discours, Emmanuel Macron va tenter de tracer les perspectives d'avenir. Un choix, et une présence dans la campagne pour les Européennes qui n'a pas manqué de faire réagir le Rassemblement national, un brin moqueur à l'encontre du président de la République et du camp Renaissance. Si le parti lepéniste entend faire de ce scrutin un "référendum anti-Macron", il apparaît comme relativement satisfait de cette prise de parole depuis La Sorbonne : "Pour nous, c'est plutôt bien qu'il y aille. Quand vous désignez un adversaire, c'est plus facile de faire campagne quand il se montre. S'il reste en dehors, vous tapez un peu dans le vide" ironise Gaëtan Dussausaye, porte-parole du RN et proche de Jordan Bardella, président du parti et tête de liste aux Européennes.

"La cote d'alerte est atteinte"

Justement, Jordan Bardella, comme depuis le début de cette campagne, caracole en tête des sondages. À moins de deux mois des élections européennes 2024, rien n'est encore joué. Mais dans les sondages, l'écart entre la liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, et celle de Renaissance, avec Valérie Hayer comme cheffe de file, est criant. Dans la dernière mise à jour du sondage Ifop-Fiducial réalisé pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, le camp macroniste, s'il grignotte pour la première fois et depuis bien longtemps un peu du terrain, passant à 17,5 % des intentions de vote, reste loin derrière le RN et ses 31 %.

Voilà, aussi pourquoi, Emmanuel Macron a décidé de prendre les choses en mains avec le discours de ce jeudi, pour tenter de sauver les meubles face à un RN qui semble lancé vers une victoire sans bavure en juin prochain. "Le niveau d'inquiétude monte très fort, la cote d'alerte est atteinte. Le président doit vouloir reprendre la main comme en 2019" s'inquiète une députée Renaissance dans les colonnes de 20Minutes.

Le RN avance sa conférence de presse, juste après le discours de Macron

De son coté, le Rassemblement national affine sa stratégie et, outre ses propos moqueurs à l'encontre du président de la République, a déjà préparé sa riposte pour contre-attaquer. En effet, initialement prévue plus tard, une conférence de presse organisée par le RN a été annoncée pour ce jeudi 25 avril à 16h30 au siège du parti en réaction au discours d'Emmanuel Macron à La Sorbonne. "On veut montrer que le discours du président est un évènement de campagne et c'est un moyen de réinstaller le duel" indique un cadre de la campagne auprès de BFMTV. Si pour Caroline Parmentier, responsable presse de la tête de liste RN aux Européennes, le discours d'Emmanuel Macron à La Sorbonne n'est qu'une "mascarade", l'Élysée assure de son côté que l'intervention du chef de l'Etat "n'est pas un discours de campagne". Une chose est sûre, la lutte fait rage.