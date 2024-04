Pourquoi Emmanuel Macron assure que "l'Europe peut mourir" ?

Lors d'un discours fleuve de près de deux heures sur l'Europe à Sorbonne, le président Emmanuel Macron a fait part de ses craintes concernant l'avenir des valeurs, de la défense et de l''économie de l'Union Européenne.

Lors de son discours à la Sorbonne ce jeudi 25 avril, le chef de l'Etat a mis en garde son audience, constituée d'ambassadeurs européens, de parlementaires, d'une délégation de la Commission européenne, de chefs d'entreprise, d'étudiants et de chercheurs. "Notre Europe est mortelle" et court le "risque immense" de se retrouver "reléguée", a-t-il affirmé. Selon lui, l'Europe serait dans une situation "d'encerclement" face à d'autres grandes puissances régionales comme la Russie. Il a également estimé que les valeurs de la "démocratie libérale" européenne, étaient "de plus en plus critiquées" et "contestées", craignant ainsi que l'UE s'efface face à la Russie. "Nous avons un rapport unique à la liberté, à la justice. […] De la Renaissance, aux lumières et jusqu'à la sortie des totalitarismes, c'est ça qui a constitué l'Europe", justifie-t-il, en expliquant que "Si on veut protéger nos frontières, rester un continent fort qui produit et crée, c'est quand même parce qu'on n'est pas comme les autres. Il ne faut pas l'oublier".

Des craintes sur la sécurité et l'économie

Le président a également évoqué des craintes liées à l'économie. Il dit avoir peur que l'UE connaisse un "décrochage". " La concurrence américaine et asiatique est là (...) Le risque c'est notre appauvrissement, ce qui serait dramatique pour un continent comme le nôtre, qui a le modèle social le plus exigeant. ", estime-t-il, en expliquant vouloir investir massivement dans plusieurs secteurs, tout en trouvant des fonds pour "doubler" le budget de l'UE.

Sur le plan de la défense, " le principal danger pour la sécurité européenne est évidemment la guerre en Ukraine", selon le président. Emmanuel Macron considère qu'il ne faut pas "remettre à demain notre sécurité". "La question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité, ou pas, se joue aujourd'hui", défend-il. Il a appelé à bâtir une "défense crédible du continent".