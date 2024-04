Pourquoi les universités sont-elles gagnées par les manifestations pro-palestiniennes ?

Des dizaines d'étudiants pro-palestiniens de l'université Sciences Po Paris ont occupé un bâtiment de leur établissement jeudi soir, au lendemain d'une première manifestation. La mobilisation se poursuit ce vendredi 26 avril.

Le mouvement prend de l'ampleur. Plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont mobilisés dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril pour occuper un bâtiment de l'université Sciences Po Paris, rapporte BFMTV. Entre 50 et 70 étaient attendus jeudi soir selon les estimations des militants du comité Palestine Sciences Po rapportées par l'AFP. La mobilisation se poursuit ce vendredi 26 avril. Les étudiants présents cette nuit ont été rejoints par une vingtaine de personnes à l'extérieur du bâtiment de Sciences Po qui bloquent l'entrée de l'établissement. Les cours ont été annulés ce vendredi.

Jeudi soir, dès 21 heures, une fois les grilles de la célèbre université fermées, des dizaines d'étudiants se sont réunis dans la rue, encourageant leurs camarades restés à l'intérieur après le vote d'une nouvelle nuit de mobilisation décidée au cours d'une assemblée générale. Dans le calme, les étudiants ont alors entonné plusieurs chants en faveur de la Palestine. Tous réclament une condamnation claire de la part de leur école des agissements d'Israël sur la bande de Gaza ou la fin des "collaborations" avec l'ensemble des "institutions ou entités" qui se rendent complices de "l'oppression systémique du peuple palestinien".

Le mouvement s'intensifie

L'envoi des forces de l'ordre la veille n'a par ailleurs rien changé à la situation. "Le directeur a franchi une ligne rouge en décidant d'envoyer la police dans nos lieux d'études", a déclaré Inês Fontenelle, élue à Sciences Po de l'Union étudiante, rapporte 20minutes, arguant que la direction de l'établissement "doit prendre ses dispositions pour restaurer un climat de confiance". Organisé par le Comité Palestine de Sciences Po, le mouvement s'inscrit dans la lignée de ceux lancés au sein des universités américaines. "Il y a un double diplôme entre Science Po et Columbia (New York), donc on a des camarades là-bas et les étudiants communiquent entre eux", a expliqué l'un des membres du Comité, rapporte BFMTV. Et de poursuivre : "On se place dans la même ligne que ces universités partout dans le monde." Sur place, aux États-Unis, les arrestations se succèdent à l'université de Columbia, de Yale ou de New York.

En France, le mouvement, lui, s'intensifie et se propage à d'autres universités parisiennes. C'est le cas notamment à Paris 1, où jeudi 25 avril, 150 à 200 étudiants ont manifesté place du Panthéon à l'occasion d'un déplacement du président Emmanuel Macron à la Sorbonne pour un discours sur l'Union européenne. "On refuse que Macron vienne tranquillement à la Sorbonne dans un moment où il y a un génocide en Palestine", a ainsi expliqué Lorélia Fréjo, membre de l'organisation étudiante Le Poing Levé Paris 1.