Européennes 2024 : premier raté pour Bardella, mais nouveau couac pour le RN

En réponse au discours d'Emmanuel Macron à La Sorbonne, Jordan Bardella tenait une conférence de presse, quelques heures plus tard, ce jeudi. Un évènement qui ne s'est pas déroulé exactement comme prévu.

Coup dur pour le Rassemblement national. Si le parti caracole toujours en tête des intentions de vote aux prochaines élections européennes, 31 % d'après le dernier sondage Harris Interactive - Toluna pour Challenges, M6 et RTL, loin devant la liste de la majorité menée par Valérie Hayer (16 %), et celle du PS-Place publique, défendue par Raphaël Glucksmann, plusieurs affaires sont venues perturber le parti lepéniste ces derniers jours. Avant même la conférence de presse organisée par Jordan Bardella ce jeudi.

Candidat mahorais, Leggeri... Premiers accrocs au RN

Un temps inscrit sur la liste du RN pour les élections européennes, le représentant départemental du Rassemblement national à Mayotte, Saidali Boina Hamissi qui qualifiait Vladimir Poutine de "visionnaire" et qui avait aussi qualifié de "vermines" et de "cafards" les habitants d'un quartier de Mamoudzou visé par une opération policière a finalement été écarté après la révélation de ses propos. Ensuite, mardi 2 avril, Le Monde et franceinfo révélaient que le numéro 3 de la liste RN pour les Européennes, Fabrice Leggeri, était visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. Enfin, l'assistant d'un député européen de l'AFD a été arrêté cette semaine pour espionnage au profit de la Chine. De quoi perturber la tête de liste, Jordan Bardella, au moment de prononcer son discours censé répondre à celui d'Emmanuel Macron sur l'Europe ?

Bardella quitte la salle sans répondre aux journalistes

Jeudi 25 avril, Jordan Bardella tenait une conférence de presse, après le discours prononcé par le président de la République depuis La Sorbonne, le même jour, en fin de matinée. Malheureusement pour le RN, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, selon les informations de BFMTV, la conférence de presse a démarré avec du retard, alors que les journalistes avaient reçu l'information, plus tôt dans la journée, d'arriver dès 16 heures. Le président du Rassemblement national a débuté sa conférence de presse à 16h52.

Problème, après un propos liminaire de 20 minutes pendant lequel il aura "buté sur de nombreux mots" d'après BFMTV, Jordan Bardella a quitté la salle dès la fin de son discours, sans prendre le temps de répondre aux questions des journalistes. Un exercice laissé à son directeur de campagne, Alexandre Loubet. Plus tard dans la soirée, un membre de l'équipe de la tête de liste RN aux Européennes confiait à BFMTV que le principal interessé ne s'était "pas senti bien et qu'il n'était pas censé ne pas répondre lui-même aux questions des journalistes". Il serait allé s'allonger dans son bureau pour faire une sieste et n'était visiblement "pas content de lui-même" selon les termes employés par sa garde rapprochée, jeudi.