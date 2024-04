Européennes 2024 : miser sur les étudiants et la Palestine, une stratégie payante pour les insoumis ?

Alors que les élections européennes approchent, La France insoumise tente de mobiliser son électorat, et plus précisément les jeunes dans le scrutin. L'accent est aussi mis sur le conflit palestinien, thème principal de leur campagne.

C'est le pari des insoumis dans la campagne pour les élections européennes et il s'y tient. Après avoir essuyé un revers à Lille, où sa conférence sur la Palestine à l'université a été annulée, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole lundi 22 avril au sein des locaux de Sciences Po Paris. Et ce vendredi 26 avril alors que des étudiants propalestiniens bloquent certains bâtiments de Sciences Po Paris, le fondateur du parti insoumis a salué la mobilisation depuis Erevan, en Arménie. "Vous êtes à cet instant, pour nous, l'honneur de notre pays", a-t-il déclaré sur X.

Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul a réagir, la juriste propalestinienne et candidate en 7ème position sur la liste LFI aux élections européennes, Rima Hassan, a aussi eu un mot pour les étudiants. Celle qui devait également participer à la conférence à Lille, a rejoint la mobilisation devant Sciences Po pour exprimer son soutien. Ces interventions sont le parfait résumé de la principale stratégie des insoumis en vue du scrutin du 9 juin.

La tournée des universités

Très investi dans la campagne de la tête de liste de La France insoumise Manon Aubry aux élections européennes, le triple candidat malheureux à l'élection présidentielle a répondu présent à plusieurs invitations d'associations étudiantes, rapporte le HuffingtonPost. Après Nantes, Créteil, ou encore Clermont-Ferrand, Jean-Luc Mélenchon devrait poursuivre son tour des universités jusqu'au 9 juin prochain.

En retard dans les sondages avec 7 à 8% des intentions de vote selon les derniers sondages, la liste de Manon Aubry peine en effet à rassembler. Pire, Raphaël Glucksmann qui mène la liste Place publique/Parti socialiste, prend le large et s'envole au-dessus des 12% d'intention de vote. Pour tenter de renverser la vapeur, La France insoumise s'appuie sur un électorat plus réceptif à ses combats : les jeunes, et en particulier les étudiants. "L'université, c'est un lieu où on peut développer, réfléchir et argumenter", a fait valoir le député insoumis Louis Boyard à l'initiative de cette tournée dans les universités.

La jeunesse, point fort de La France insoumise

Il faut dire qu'à l'occasion de la dernière élection présidentielle, les électeurs de 18 à 34 ans ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, lui accordant 34% de leurs suffrages. "La jeunesse est notre point de force, et là où nous réalisons les meilleurs scores", a expliqué Manon Aubry auprès du HuffingtonPost. Enclins aux questions antiracistes, féministes, écologiques ou anticapitalistes, ces thèmes relèvent d'une forme "d'adéquation entre notre programme, nos idées d'un côté et l'état d'esprit qui existe dans la jeunesse de l'autre", a estimé le député LFI Antoine Léaument.

La situation géopolitique au Proche-Orient avec la guerre qui oppose l'État d'Israël au Hamas depuis le 7 octobre, est aussi l'un des thèmes phare de la campagne des insoumis. Et la France insoumise fait parfois d'une pierre deux coups en participant à des conférences et autres débats sur la question de la Palestine avec des étudiants.

Rima Hassan, militante franco-palestinienne et candidate insoumise aux élections européennes prend ainsi à cœur la question. Mi-mars, elle avait ainsi été accueillie telle une rockstar lors du meeting de lancement de campagne du parti à Villepinte, avait rapporté Europe 1. "L'Europe doit urgemment mettre fin à l'accord UE-Israël puisque cet accord, il faut le rappeler, est conditionné au respect des droits humains. Il y a une urgence à sanctionner l'État palestinien", avait-elle déclaré. Si les positions des insoumis sur le conflit israélo-palestinien a valu aux cadres de LFI de nombreuses critiques et notamment des convocations dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme", Jean-Luc Mélenchon comme Rima Hassan restent fidèles à leurs discours, comme ils l'ont montré à Sciences Po Paris.