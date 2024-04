Manifestation à Sciences Po : la mobilisation pro-palestinienne partie pour durer ? De premières tensions

Après une nuit passée dans un bâtiment de Sciences Po Paris, les étudiants mobilisés pour soutenir la cause palestinienne entendent obtenir gain de cause de leurs revendications, alors même que de premières tensions ont éclaté sur place.

À Paris, le bâtiment historique de l'université Sciences Po situé au 27 de la rue Saint-Guillaume est toujours bloqué et occupé par d'étudiants du Comité Palestine. Selon les informations de BFMTV, alors que 200 à 300 personnes se trouvaient devant Sciences-Po, vers 18h30, le préfet de police de Paris aurait décidé de faire évacuer la voie publique. Les CRS sont sur place. Quant à l'intérieur du bâtiment, il semble qu'une dizaine d'étudiants y soient encore.

À noter qu'aucune dégradation n'a été rapportée pour le moment. La direction de Science-Po pencherait davantage pour un départ dans le calme que pour une évacuation en bonne et due forme. Pour preuve, vendredi en début de soirée, Jean Bassères, l'administrateur provisoire, n'avait pas signé de réquisition visant à faire sortir les étudiants se trouvant dans le bâtiment, relaie encore BFMTV. Jean Bassères dialoguait en revanche activement avec les étudiants pour qu'ils partent.

Science-Po bloqué depuis jeudi soir

Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril, des étudiants ont pris possession des lieux pour protester contre les bombardements à Gaza, rapporte franceinfo. La veille, un premier blocus de l'établissement avait pris fin après une intervention des forces de l'ordre sur demande de la direction. Ravitaillés à l'aide de sacs de courses hissés à bout de bras, les étudiants entendent rester sur place jusqu'à obtenir gain de cause de leurs revendications, à savoir, la fin des "collaborations" avec toutes les "institutions ou entités" qui se rendent aujourd'hui complices de "l'oppression systémique du peuple palestinien".

Si une délégation d'étudiants mobilisés a été reçue par la direction de l'école, ces derniers ne comptent pas lever le bocage tant que celle-ci n'a pas répondu sur plusieurs points. Parmi eux, la condamnation officielle par Sciences Po Paris des actions commises par l'État hébreu qui, pour ces étudiants, violerait le droit international, ou la tenue d'une assemblée qui réunirait l'ensemble des partenaires de l'école pour parler de la situation en Palestine. Enfin, l'abandon de possibles sanctions envers tous les étudiants impliqués dans la mobilisation.

De premières tensions

Le mouvement, copié sur celui qui se déroule actuellement au sein des universités américaines comme à New York, Yale ou Columbia, a pris une nouvelle tournure en milieu d'après-midi ce vendredi. Une cinquantaine de manifestants pro-Israël se sont en effet rassemblés, certains masqués, devant les locaux de la prestigieuse école parisienne, scandant plusieurs revendications, et notamment "Libérez Sciences Po" ou "Libérez Gaza du Hamas". Une arrivée mal vue par les étudiants pro-palestiniens déjà présents sur place, entraînant une bousculade entre les partisans de chaque camps, rapporte Sud Radio.

Dans un communiqué publié ce vendredi 26 avril, la direction de Sciences Po a condamné avec la plus grande fermeté ces actions étudiantes qui "empêchent le bon fonctionnement de l'institution et pénalisent les étudiants, enseignants et salariés de Sciences Po", alors que plusieurs cours ont dû être annulés. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a quant à elle dit sur BFMTV regretter un débat non "apaisé" ainsi que "des lignes rouges qui ont été franchies". Et de préciser : "Le débat, oui. Le blocage, non", fustigeant le "jeu dangereux" de La France insoumise dans la mobilisation.

En déplacement à Erevan en Arménie, Jean-Luc Mélenchon a en effet apporté son soutien aux étudiants mobilisés sur X, estimant que ces derniers sont "à cet instant, pour nous, l'honneur de notre pays". Rima Hassan, candidate en 7ème position sur la liste LFI et juriste propalestinienne, a, de son côté fait le déplacement devant Sciences Po pour leur apporter son soutien à des étudiants "courageux" et "lumineux" dans leur lutte.