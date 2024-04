Agences de notation : pourquoi leur note est si importante pour la France ?

Malgré la récente dégradation des finances publiques du pays, l'agence de notation Moddy's a maintenu la note souveraine de la France. Une décision déterminante pour le gouvernement et les marchés financiers.

La France a échappé à une dégradation par Moody's. L'agence de notation a maintenu, vendredi 26 avril, la note souveraine de la France, au niveau "Aa2" avec perspective stable, jugeant le risque de défaut très faible. Une décision qui intervient dans un contexte économique difficile pour la France. Le gouvernement doit faire face à la baisse des prévisions de croissance (de 1,4 à 1% pour 2024), à un déficit public toujours élevé ("supérieur à 5%" du PIB en 2023, avec l'objectif de le ramener à 4,4% en 2024) et à une inflation toujours galopante.

Malgré la récente dégradation des finances publiques du pays, le maintien de la note a été perçu comme une bonne nouvelle à Bercy. Les agences de notation possèdent un important pouvoir sur les marchés financiers. Si elles ont pour rôle de mesurer le risque de non-remboursement des dettes contractées par un émetteur à travers des notes, (de AAA, qui récompense les meilleurs élèves, à C), les organismes s'appuient sur de nombreux critères, comme les perspectives de croissance économique, l'évolution des dépenses publiques, la fiscalité, le poids de la dette.

Un impact certain

Une hausse de la note auprès de ces agences est un bon signal auprès des investisseurs. Plus un pays est jugé solvable, moins son taux d'emprunt est élevé : les investisseurs ont confiance en sa capacité de remboursement et prennent donc un risque moindre. En cas de baisse de la note, les effets peuvent être multiples. Une politique faite d'efforts budgétaires qui peut conduire à une hausse des impôts. Les difficultés à emprunter peuvent devenir plus importantes, alourdissant de fait une charge déjà extrêmement lourde de la dette. Ainsi, un État qui cherche à se faire prêter de l'argent à des conditions moins favorables, augmente encore plus sa dette publique. C'est pourquoi les notes sont tant attendues, elles aident à se former une opinion sur la solvabilité d'un pays.