Crise agricole : le gouvernement annonce une nouvelle salve de mesures

L'exécutif a annoncé, samedi 27 avril, de nouvelles mesures qui s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par Gabriel Attal, pour mettre fin à la crise agricole.

De nouvelles mesures après les mobilisations organisées par les agriculteurs partout en France cet hiver. Après les 62 engagements déjà présentés par Emmanuel Macron, le gouvernement a annoncé, samedi 27 avril, des mesures "complémentaires" en faveur des professionnels du secteur pour mettre fin à la crise qui continue de couver.

Premier élément qui découle des précédentes annonces : la confirmation de la mise en place de la réforme des retraites agricoles, dont la méthode de calcul faisait débat, "dès 2026" sur les 25 meilleures années de carrière. Pour la trésorerie des agriculteurs, la banque publique d'investissements BPI France va apporter de nouveaux financements d'au moins 100 millions d'euros sous forme de prêts de trésorerie personnels (jusqu'à 75 000 euros) ou de garanties pour les prêts des banques privées, par exemple. Le gouvernement prévoit aussi d'augmenter en cas de sinistre climatique ou sanitaire le taux de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le plan Ecophyto 2030 bientôt présenté

Autre mesure phare, la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides, mis en pause à la faveur de la crise agricole, va être présentée "début mai". Après concertations entre le gouvernement et les agriculteurs sur "une nouvelle stratégie", le plan Ecophyto 2030 va reprendre les engagements du gouvernement pour se baser sur un indicateur européen, et non pas français comme utilisé jusqu'à présent. Une mesure dénoncée par des ONG environnementales qui reprochent à l'indicateur européen de moins bien différencier la nocivité des pesticides.

Le gouvernement s'est engagé aussi à accélérer 100 projets agricoles de stockage d'eau ou d'irrigation pour qu'ils soient "finalisés d'ici la fin de l'année 2024". Des types de projets très contestés par les associations environnementales. Un plan "d'accompagnement" va également être lancé pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et d'Hérault, particulièrement touchés par la sécheresse, le gel ou les inondations, qui sera doté de 50 millions d'euros pour des projets d'adaptation au changement climatique et d'évolution des filières locales.

Fin de la crise ?

Après les nouvelles annonces gouvernementales, les deux plus importants syndicats (FNSEA et Jeunes agriculteurs (JA)) disent attendre leur "concrétisation rapide et complète", tout en annonçant l'entrée dans une "nouvelle phase". "Avec ces avancées, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs en responsabilité, considèrent désormais que la phase de travail postérieure aux mobilisations entamées en novembre dernier se termine", ont écrit la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les JA dans un communiqué.