Européennes 2024 : l'effrayant taux de participation prévu par les sondeurs

Le taux de participation pour les élections européennes 2024 prévues le 9 juin prochain devrait être nettement inférieur à celui du scrutin de 2019, d'après la dernière enquête Ipsos.

À quarante-et-un jours des élections européennes, la lutte fait rage dans les sondages. Du moins, derrière celui qui caracole en tête depuis le début de la campagne, le président du Rassemblement national et tête de liste du parti, Jordan Bardella. Selon la dernière enquête électorale menée auprès de plus de 10 000 Français pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, le protégé de Marine Le Pen est crédité de 32 % des intentions de vote.

Derrière lui, la liste Renaissance menée par Valérie Hayer rassemble 17 % des intentions de vote, talonnée de près par la liste Parti socialiste/Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann (14 %). Derrière le trio de tête, plusieurs listes sont au coude à coude. 7 % d'intentions de vote pour la liste LFI conduite par Manon Aubry et une égalité parfaite à 6,5 % des intentions de vote pour la liste Écologiste (Marie Toussaint) et celle des Républicains (François-Xavier Bellamy). La liste Reconquête conduite par Marion Maréchal est à la traîne avec 5,5 % des intentions de vote.

Un taux de participation de 45 % ?

La question de l'abstention devrait être une des clés lors de ce scrutin européen. Et par répercussion, son taux de participation. Ce dernier devrait être largement en deçà des espérances, et en net recul par rapport aux élections européennes de 2019 (50,1 %). À la question : "Pouvez-vous donner une note de 0 à 10 sur votre intention d'aller voter lors de ces élections européennes ? 0 signifiant que vous êtes vraiment tout à fait certain de ne pas aller voter et 10 que vous êtes vraiment tout à fait certain d'aller voter", d'après la dernière enquête Ipsos menée du 19 au 24 avril 2024, l'intention des Français d'aller voter devrait se situer entre 43 % et 47 %, pour un poids moyen de 45 % selon les données recueillies par l'enquête. Un chiffre en légère progression par rapport à novembre 2023 (43 %).

32 % des jeunes sont "certains" d'aller voter

Des chiffres plus marqués chez les jeunes. Seuls 32 % des 18-24 envisagent de manière certaine de se rendre aux urnes pour exprimer leurs opinions. Un chiffre qui chute à 30 % pour la catégorie des 25-34 ans. À l'inverse, 62 % des séniors (70 ans et plus) affirment être certains de vouloir voter pour ces élections européennes. Dans le détail, 60 % des retraités affirment vouloir se rendre aux urnes, contre 45 % des cadres et 37 % des employés.

En ce qui concerne la "proximité partisane", autrement dit, la sensibilité politique, ce sont les sympathisants du parti Reconquête, représentés par Marion Maréchal lors de ce scrutin européen qui indiquent être les plus motivés à l'idée d'aller voter. 62 % d'entre eux affirment être "certains" d'aller voter, contre 56 % pour les partisans de la majorité. Les sympathisants de La France Insoumise sont les moins nombreux à affirmer vouloir aller voter, 45 % d'entre eux sont certains de se rendre aux urnes le 9 juin prochain.