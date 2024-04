Européennes 2024 : Macron et Attal acceptent une requête de Bardella

Gabriel Attal souhaite finalement se confronter à Jordan Bardella. A un mois et demi des Européennes, celui qui se refusait à débattre avec la tête de liste du RN a changé son fusil d'épaule.

A un mois et demi des élections européennes, Gabriel Attal fait volte-face. Fin février, alors qu'il proposait un débat à Marine Le Pen autour de l'agriculture, le Premier ministre refusait toutefois d'être face à Jordan Bardella. Il s'était justifié en rappelant qu'il n'était pas tête de liste et devait davantage s'adresser à celle qui menait le groupe RN à l'Assemblée nationale. Selon Le Parisien, le chef du gouvernement a désormais changé d'avis. Ce lundi matin, lors de la traditionnelle réunion de coordination avec quelques membres du gouvernement, Gabriel Attal aurait glissé cette déclaration très claire sur le sujet : "probablement que je vais accepter de faire un débat avec Bardella".

Cette réaction ferait suite à la conférence de presse de Jordan Bardella : "ça fait la énième fois, qu'il se dérobe, qu'il refuse de répondre. Moi, je ne me déroberai pas", a-t-il expliqué. Comme le rapporte RMC, officiellement, c'est une manière de "mettre Jordan Bardella devant ses responsabilités", selon un ministre. Le président du RN a refusé de participer à trois débats pour les Européennes. Ce revirement apparait aussi comme un message de réponse aux critiques internes, reprochant au Premier ministre de ne pas assez s'impliquer. "On sent de l'agacement chez les militants. On ne peut pas l'avoir vendu comme l'arme anti-Bardella et ne pas le voir du tout", s'agaçait un membre de la majorité.

Emmanuel Macron aurait aussi poussé son bras droit dans ce sens : "il ne doit pas être une tête de liste bis, mais il doit quand même s'engager un peu", analyse un proche du président. Pour certains, il s'agirait d'une entrée offensive de Gabriel Attal dans la campagne des Européennes, comme cela a été relevé du côté du président avec son discours sur l'Europe. Ce dernier avait toutefois assuré qu'il ne s'agissait pas d'un discours de campagne.

Une offensive à la rescousse d'Hayer ?

Gabriel Attal a alors prévu de réunir les membres du gouvernement et les chefs de la majorité mardi soir. Un possible appel au ralliement alors que Jordan Bardella distance de plus en plus Valérie Hayer dans les sondages. Un face-à-face aura d'ailleurs lieu entre les deux têtes de liste sur BFMTV ce jeudi 2 mai. Selon l'AFP, aucune date n'est toutefois prévue pour le débat entre Attal et Bardella, ni même le format.

Le leader du RN avait d'ailleurs réitéré ce dimanche sur France 3 sa volonté de débattre avec le chef du gouvernement. "Je renouvelle mon invitation à une confrontation démocratique, à un débat avec le chef de la majorité présidentielle, notre projet contre leur vision", avait-il déclaré. Il a également annoncé que Marine Le Pen allait "entrer en campagne" à ses côtés dans les prochains jours. Elle sera en avant-dernière position de sa liste.