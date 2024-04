Européennes 2024 : Morano et Hortefeux vainqueurs des bisbilles à LR

Les ténors des Républicains ont fixé ce mardi en commission nationale d'investiture les noms des candidats aux places éligibles pour les prochaines élections européennes.

Ce mardi 30 avril 2024, Les Républicains se réunissaient en commission nationale d'investiture (CNI) pour fixer les noms qui figureront sur leur liste pour les prochaines Européennes. Si le trio de tête composé de François-Xavier Bellamy, Céline Imart et Christophe Gomart était déjà connu, ce sont les quelques places suivantes qui étaient scrutées de près. Ces quelques places considérées comme éligibles par la droite car dans les sondages, LR ne décolle pas.

D'après le dernier relevé du baromètre politique d'Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, publié ce mardi, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, est crédité de 8 % des intentions de vote, en embuscade derrière un podium composé des listes du Parti socialiste/Place publique menée par Raphaël Glucksmann (12 %), celle de la majorité conduite par Valérie Hayer (15,5 %), derrière le leader incontesté, Jordan Bardella pour le Rassemblement national (32 % des intentions de vote).

Morano et Hortefeux, les indéboulonnables

Les ténors de LR, dont son président Eric Ciotti, l'ex-président Laurent Wauquiez, la secrétaire générale Annie Genevard, le chef des sénateurs LR Bruneau Retailleau et son pendant à l'Assemblée Olivier Marleix ainsi que la présidente de la CNI Michèle Tabarot ont tranché, après d'âpres négociations. Les Républicains avaient promis un équilibre entre renouvellement et expérience, et voilà que le choix des LR fait la part belle aux expérimentés, bien que quelques surprises sont venues se glisser dans la composition d'équipe.

Selon plusieurs sources, dont Le Figaro et Politico se font l'écho ce mardi, le nom de Nadine Morano a été coché en 6e position sur la liste LR menée par François-Xavier Bellamy pour le scrutin continental du 9 juin prochain. L'eurodéputée et ex-secrétaire d'Etat et ministre sous Nicolas Sarkozy devrait bien faire partie de l'aventure malgré les appels au renouvellement au sein du parti. Même constat pour Brice Hortefeux qui n'avait pas hésité à avertir sa famille politique contre la tentation de ne pas reconduire sur la liste les eurodéputés sortants dont il fait partie. Stratégie payante ? Force est de constater que l'ancien ministre de l'Intérieur de 2009 à 2011 au sein des gouvernements Fillon ll et lll devrait bien conserver sa septième place sur la liste LR. Un joli coup pour ses deux "historiques" de la droite.

Des surprises et des tensions

La liste des Républicains comprend aussi quelques petites surprises. En 4e position, arrive l'ancienne députée LR d'Ile-et-Vilaine, Isabelle Le Callennec. Elle avait notamment soutenu Eric Ciotti lors du dernier congrès LR. La cinquième position de la liste reviendrait elle à Laurent Castillo, professeur de médecine et candidat aux dernières élections législatives de 2022 dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. "Il s'agirait d'un proche de Ciotti" nous apprend Politico. Nathalie Colin-Oesterlé et Anne Sander occuperaient elles, respectivement les 8e et 10e places de la liste. Quand à Guilhem Carayon, le président des jeunes LR, la 9e place lui serait promise. Geoffroy Didier serait lui relégué au 11e rang. Il n'aurait visiblement pas bénéficié de son statut d'eurodéputé sortant. Enfin, la 12e place devrait bien revenir à l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon.

Des choix qui ne semble pas être du goût de tous. "Les sénateurs présents à la CNI ont également manifesté leur désapprobation" indique Le Figaro. Le quotidien indique que Michèle Tabarot aurait refusé de présenter la liste. De leur côté, Gérard Larcher et Bruno Retailleau, se seraient abstenus au moment du vote. Des bisbilles qui ne semble pas avoir eu d'effet sur les deux vainqueurs de ce début de semaine à droite, Nadine Morano et Brice Hortefeux, deux totems. Dans le détail, la droite doit désormais dévoiler une liste officielle de ses 31 premiers candidats.