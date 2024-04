Européennes 2024 : Marion Maréchal, candidate la moins appréciée des Français

La tête de liste de Reconquête aux Européennes Marion Maréchal apparaît comme la candidate la moins appréciée des Français, selon le dernier baromètre politique d'Odoxa réalisé par Mascaret.

À quarante jours du scrutin des élections européennes, la liste Reconquête menée par Marion Maréchal patauge. D'après le dernier relevé du baromètre politique d'Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, publié ce mardi 30 avril, la protégée d'Eric Zemmour est créditée de 5,5 % des intentions de vote.

En effet, la liste Reconquête arrive loin derrière le trio de tête composé de la liste du RN conduite par Jordan Bardella (32 %), celle de la majorité menée par Valérie Hayer (15,5 %), et celle du Parti socialiste/Place publique, menée par Raphaël Glucksmann qui complète le podium avec 12 % des intentions de vote. Plus embêtant pour Reconquête, la liste des Républicains (8 %), et celles des Ecologistes et des Insoumis (7 %) font également mieux.

47 % des Français rejettent Marion Maréchal

Des résultats qui peuvent s'expliquer à travers la faible popularité de Marion Maréchal. Elle suscite 47 % de rejet pour 26 % d'adhésion. Dans le même temps, 25 % des Français interrogés évoquent de l'indifférence à son égard. À titre de comparaison, le socialiste Raphaël Glucksmann est rejeté par 31 % des votants, un chiffre qui grimpe à 25 % pour la candidate macroniste, Valérie Hayer. Marion Maréchal est donc, assez nettement, la candidate la moins appréciée des Français. Chez les sympathisants de droite et d'extrême droite, Marion Maréchal perd du terrain. Elle recueille 54 % d'adhésion, soit deux points de moins par rapport au dernier sondage, en février dernier. Loin derrière Jordan Bardella (76 %) et Marine Le Pen (77 %).

L'enquête Odoxa a été réalisée les 25 et 26 avril 2024, sur internet, auprès d'un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.