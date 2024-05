Européennes 2024 : Glucksmann aussi populaire qu'Hayer chez les macronistes

Raphaël Glucksmann voit sa côte de popularité monter en flèche chez les électeurs macronistes et fait désormais jeu égal avec leur tête de liste officielle, Valérie Hayer.

Ils sont au coude à coude dans les intentions de vote... et leur côte de popularité aussi. Valérie Hayer, tête de liste de la majorité présidentielle, et Raphaël Glucksmann, chef de file de la liste parti socialiste/Place publique, semblent bien partis pour se disputer la seconde place de ces élections européennes 2024, derrière le Rassemblement national. La dispute s'annonce particulièrement rude auprès d'un électorat: celui d'Emmanuel Macron. Car à en croire le baromètre politique Elabe pour Les Echos publiés ce jeudi, la popularité de Glucksmann monte en flèche chez les macronistes.

Ainsi, 38% des électeurs de Macron interrogés déclarent avoir une image positive, voire très positive de la tête de liste des socialistes. De son côté, la candidate officielle du camp présidentiel est appréciée par 39% des sondés. Les deux rivaux font donc jeu presque égal. Ajoutons que Raphaël Glucksmann apparait sur une dynamique ascendante: sa côte de popularité prend six points en un mois auprès de l'électorat macroniste. Celle de Valérie Hayer, en revanche, n'avait pas été mesurée en avril.

Edouard Philippe domine toujours le classement

Est-ce à dire que l'électorat macroniste penche désormais à gauche ? Pas vraiment, si l'on observe le reste du classement des personnalités populaires auprès de cette tranche : Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann n'y occupent que la 9e et la 10 place. Devant eux, on retrouve des personnalités bien ancrées à droite telles que Rachida Dati (8e), Nicolas Sarkozy (7e) ou encore Xavier Bertrand (6e). Le classement reste largement dominé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui jouit de 79% d'opinion positive chez les électeurs du président de la République.

Les autres têtes de listes aux européennes, en revanche, recueillent une opinion beaucoup moins favorable chez cet électorat: à la 15e place, Jordan Bardella (RN) jouit de 26% d'opinion positive. Marion Maréchal (Reconquête) prend la 19e place (22%), François-Xavier Bellamy (LR) la 23e place (19%) et Manon Aubry (LFI) la 28e place (14%).