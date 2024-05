La mobilisation pro-palestinienne s'intensifie : jusqu'où peut-elle aller à Sciences Po et ailleurs ?

Les mobilisations étudiantes pro-palestinienness s'étendent à plusieurs campus de Sciences Po et d'autres universités françaises et gagnent en intensité ce vendredi 2 mai avec de nouveau blocus et des grèves de la fin.

Sciences Po Paris est toujours bloqué, et même fermé, plus d'une semaine après les premières mobilisations étudiantes pro-palestiniennes. La direction de l'établissement a annoncé la fermeture de plusieurs de ses campus parisien pour la journée du vendredi 3 mai et a invité ses salariés à télétravailler. Une décision prise dès jeudi soir après qu'une nouvelle occupation des lieux a été votée par une centaine d'étudiants selon les déclarations du Comité Palestine Sciences Po à l'AFP.

Après une courte suspension du mouvement, la mobilisation pro-palestinienne reprend de plus belle à Sciences Po Paris. Un "sit-in pacifique" a débuté dans l'après-midi de jeudi. Et en plus du blocage, une grève de la faim a été entamée par au moins six étudiants qui disent refuser de se nourrir, par "solidarité avec les victimes palestiniennes", jusqu'à ce que la direction de l'établissement "s'engage à la création d'un groupe de travail et à la publication d'un rapport sur les partenariats universitaires et économiques vis-à-vis des violations du droit international et des droits de l'Homme en Palestine" à fait savoir le comité. Le mouvement pourrait tenir dans la durée à en croire les syndicats étudiants mobilisés, comme l'Unef ou l'Union étudiante, qui appellent à "intensifier la mobilisation sur les lieux d'études" depuis hier.

D'autres campus occupés par des poignées d'étudiants

Les mobilisations pro-palestiniennes ont gagné les autres campus de Sciences Po, y compris ceux en dehors de Paris. A Lille, l'institut d'études politiques a fermé ses portes le jeudi 2 mai en raison de l'occupation des lieux par des étudiants. Dans la soirée de jeudi d'autres blocages ont eu lieu à Sciences Po Lyon, où des dizaines de personnes occupaient un amphithéâtre, et à Saint-Etienne où les étudiants présents ont été évacués.

D'autres établissements que ceux de Sciences Po se trouvent également touchés par le mouvement : la Sorbonne ou encore l'Ecole nationale supérieure (ENS) à Paris ou encore l'École supérieure de journalisme (ESJ) à Lille. L'école de journalisme est elle aussi fermée ce vendredi 2 mai alors qu'une cinquantaine de personnes sont mobilisées devant les locaux depuis l'aube selon France Bleu Nord. Une manifestation est aussi organisée près de Sciences Po Lille sans que cela entraine le fermeture du campus. Une autre manifestation est prévue près de Sciences Po Grenoble.

Un dialogue mais aucun accord

Après une accalmie permise par l'organisation d'un débat interne à Sciences Po, la mobilisation pro-palestinienne reprend et gagne en force. "Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotion", a relaté Jean Bassères, l'administrateur provisoire de Sciences-po. Mais la grande réunion n'a rien donné, l'administrateur ayant "très clairement" refusé "la création d'un groupe de travail qui était proposé par certains étudiants pour investiguer nos relations avec les universités israéliennes", une des revendications des étudiants mobilisés. Jean Bassères a, à l'issue de la réunion et face à la reprise du mouvement, appelé au "calme" avant le début des examens qui doivent avoir lieu lundi.

Après l'échec des échanges entre la direction de Sciences Po et les étudiants, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) se sont rendus jeudi soir devant le blocage à Sciences-po et à la Sorbonne pour "appeler au dialogue et dénoncer les dérives antisémites des mobilisations pro palestiniennes".