Éric Ciotti dévoile son plan pour "une révolution en matière de sécurité"

"Pour garantir la sécurité", Les Républicains ont proposé à Emmanuel Macron un ensemble de mesures. Dans "Le JDD", ce dimanche 5 mai, le président du parti de droite, Eric Ciotti, revient sur ce qu'il qualifie de "véritable révolution".

"Je propose une véritable révolution en matière de sécurité", une "sorte de choc d'autorité et de sévérité". La ligne conductrice des vingt-cinq mesures proposées à Emmanuel Macron par Les Républicains est explicite. Selon le président du parti de droite, ce plan a pour objectif d'endiguer la violence qui augmente au fil des années.

"Chaque jour en France, 1 000 personnes sont victimes de coups et de blessures volontaires", a assuré Eric Ciotti dans un entretien exclusif accordé au JDD ce dimanche 5 mai. Soit "un quasi-doublement depuis 2012" et "des quartiers entiers sont devenus des zones de non-droit livrées aux narcotrafiquants", a-t-il déploré, assénant que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité était le "pire de la Ve République".

Motion de censure

Dans la lettre adressée au chef de l'Etat, Les Républicains dévoilent tout un arsenal de mesures et se disent prêts à travailler avec le Gouvernement pour les mettre en place. Ils proposent notamment de verrouiller les quartiers jour et nuit par les forces de l'ordre, d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, de supprimer les allocations familiales aux "parents qui manquent à leurs devoirs d'éducation" ou encore de mettre en place de courtes peines et le retour des peines plancher.

"Nos propositions concrètes, étayées et responsables sont sur la table", a-t-il déclaré, attendant fermement la réponse du Président. "Si des lignes rouges sont franchies", le leader de la droite n'exclut pas de voter une motion de censure contre le Gouvernement, même si cette dernière émane de l'extrême droite.