Emmanuel Macron reconnaît de "nombreuses erreurs" durant ses sept ans à l'Élysée

Dans un entretien accordé à "La Tribune dimanche", ce 5 mai, Emmanuel Macron fait un bilan après sept ans à l'Elysée. Du passage de la réforme des retraites aux tournures choquantes, le chef de l'Etat concède de "nombreuses erreurs".

Mardi, Emmanuel Macron célébrera ses sept ans à l'Elysée. Tandis qu'il lui reste encore trois ans au pouvoir, le chef de l'Etat s'est félicité d'un bilan dont les Français "ne perçoivent pas encore tous les changements" dans une longue interview accordée à La Tribune dimanche, ce 5 mai.

Les regrets du Président

Il a néanmoins concédé de "nombreuses erreurs". "Mais qui peut dire, en politique comme dans la vie, qu'il n'en commet jamais ?" a-t-il questionné, revenant sur ses "mots […] qui ont pu être mal interprétés et blesser". Il fait notamment référence à sa phrase sur les "gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien". "Ça, ça ne fait pas avancer le Schmilblick. Donc, honnêtement, je les regrette. Il faut avoir l'humilité d'apprendre chemin faisant", a-t-il expliqué.

Le président de la République a dit également regretter de ne pas avoir réussi à faire passer la réforme des retraites par points promise lors du premier quinquennat, estimant "que c'est un élément qui aurait changé en profondeur les choses".

Laissant entendre qu'il serait favorable à la possibilité de réaliser plus de deux mandats comme le dispose la Constitution, Emmanuel Macron a dit vouloir encore mener à terme "beaucoup de dossiers" et "en ouvrir d'autres". D'ici la fin de son second quinquennat en 2027, il s'est fixé quatre priorités : la réindustrialisation du pays, le réarmement des services publics, l'augmentation des budgets des ministères régaliens (Armée, Justice, Intérieur) et la transition écologique.