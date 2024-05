Débat Attal-Bardella : un match organisé par Macron

Obéissant à la volonté du chef de l'Etat de le voir s'impliquer dans la campagne, Gabriel Attal débattra avec la tête de liste du RN aux européennes, Jordan Bardella, le 23 mai.

Gabriel Attal a définitivement remballé ses réticences à s'engager dans la campagne des élections européennes. Le Premier ministre, qui arguait il y a quelques semaines encore être "le chef du gouvernement, pas de la campagne", a fini par céder aux injonctions de son président de la République et à se plier à la demande de son adversaire, Jordan Bardella, de se prêter à un débat. Le face à face aura lieu le jeudi 23 mai, annonce Franceinfo.

Sauver la campagne d'Hayer

Jordan Bardella et Gabriel Attal n'en sont pas à leur premier match. Ils s'étaient notamment rencontrés à plusieurs reprises au cours de la campagne présidentielle opposant leurs deux aînés, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. A respectivement 28 et 35 ans, le candidat du RN et le Premier ministre se feront une fois encore les champions de leurs deux camps, donnés en tête dans les sondages pour les européennes.

Mais cette fois-ci, la tâche ne sera pas mince pour Gabriel Attal : le Premier ministre se voit confier la responsabilité de sauver la campagne de sa tête de liste, Valérie Hayer, donnée loin derrière Jordan Bardella dans tous les sondages. Après un face-à-face Bardella-Hayer le 2 mai qui n'a pas convaincu, c'est à Gabriel Attal de se frotter à ce très bon débatteur, qui jouit du statut d'archi-favori de ce scrutin.

"Il faut que tu y ailles"

Emmanuel Macron ne lui a guère laissé le choix : c'est le président de la République en personne qui a convaincu (pour ne pas dire sommé) Gabriel Attal de se prêter au jeu. "Il faut que tu y ailles", a écrit Macron à son poulain dimanche 28 avril, au cours d'un échange de messages tendu, selon les informations du Parisien. "Le président lui a mis un flingue sur la tempe", renchérit un conseiller de l'Elysée.

"Je souhaite qu'il s'engage au maximum dans la campagne en faisant des débats, des meetings", a confirmé Emmanuel Macron ce week-end auprès de la Tribune du Dimanche. Message reçu à Matignon. La confrontation avec Jordan Bardella se déroulera le 23 mai à partir de 20h15 sur France 2, dans l'émission "L'Evénement" de Caroline Roux.