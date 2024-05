Violences chez les mineurs, Européennes : Attal et Bardella vont se rencontrer deux fois en une semaine

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait sonder la classe politique concernant la question des violences chez les mineurs. C'est dans ce cadre qu'il recevra le président du Rassemblement national.

C'est une volonté du Premier ministre annoncée pendant son discours à Viry-Châtillon (Essonne), où est mort Shemseddine 15 ans, après avoir été passé à tabac. Le 18 avril dernier, Gabriel Attal a promis une grande concertation avec la classe politique. C'est pour cela qu'il recevra Jordan Bardella, président du Rassemblement national, jeudi 16 mai à 18 heures, selon une information de BFMTV.

L'insoumise Mathilde Panot et le coordinateur de LFI Manuel Bompard ont aussi été sollicités le lundi 29 avril, tout comme le chef du parti Renaissance au Sénat, François Patriat, et celui au Parlement, Sylvain Maillard. Il a également reçu le président du groupe Horizons à l'Assemblée, Laurent Marcangeli, et le député Erwan Balanant du MoDem. Il s'est aussi entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et déjeuné avec des maires de villes où ont eu lieu les émeutes de l'été dernier.

L'objectif est d'impulser un "sursaut d'autorité", selon le discours du Premier ministre, et de réaliser un "travail collectif" dans le cadre d'une consultation de huit semaines, en appelant à la "mobilisation générale de la nation pour renouer avec ses adolescents, (et) juguler la violence". "Il y a besoin d'un sursaut d'autorité. Nous sommes prêts à le donner", avait-il avancé. Dans le viseur du Premier ministre, l'excuse de minorité dans les condamnations pénales, la responsabilisation des parents, les faits religieux au sein des établissements scolaires. Un point d'étape aura lieu fin mai et la conclusion sera rendue un mois après.

Un débat entre le Premier ministre et le président du RN

Hasard du calendrier, Gabriel Attal et Jordan Bardella vont se voir deux fois en sept jours, puisqu'un débat dans le cadre des élections européennes aura lieu le 23 mai à 20h15 sur France 2. L'échange devrait durer plus d'une heure. "Il est sain que le Premier ministre engage sa responsabilité politique et personnelle dans la campagne", a tweeté Jordan Bardella. Ce débat était réclamé depuis janvier par le RN.

Selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI, et Sud Radio, publié vendredi 10 mai, Jordan Bardella est donné favori avec 32% des intentions de vote. Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, arrive en deuxième position avec 17% des intentions de vote.