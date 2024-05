Choose France : quels sont les 10 000 emplois promis par les investisseurs étrangers ?

À l'issue de la septième édition du sommet Choose France, grand-messe des investissements étrangers dans l'Hexagone, 15 milliards d'euros et plus de 10 000 emplois ont été promis.

C'est une édition "record", un "cru exceptionnel", se sont targués l'Élysée et le gouvernement ce lundi 13 mai alors que se réunissaient pas moins de 180 chefs d'entreprise français et étrangers au château de Versailles dans le cadre du rendez-vous annuel Choose France. À l'issue de cette grand-messe des investissements étrangers dans l'Hexagone, ce sont pas moins de 15 milliards d'euros d'investissements, contre à peine 1,2 milliard il y a sept ans lors de la toute première édition, qui ont été annoncés.

Outre cette impressionnante somme, ce sont également entre 8 000 et 10 000 créations d'emplois qui ont été annoncées par l'exécutif dans les années à venir, rapporte Challenges, qui énumère une liste non exhaustive des postes bientôt mis à disposition des Français. Le magazine hebdomadaire évoque ainsi la création d'une centaine d'emplois à Dunkerque, dans le Nord, dans l'usine de composants de batteries Enchem. Quelque 600 postes devraient aussi voir le jour grâce à l'entreprise chinoise Hunan Changyuan Lico dans la région des Hauts-de-France. Enfin, en Alsace, le spécialiste des installations électriques allemand, Hager, compterait créer un demi-millier d'emplois.

Pas moins de 35 départements sont concernés par ces quelque 56 projets d'investissements et devraient donc voir de potentielles créations d'emplois sur leur territoire. À noter cependant que tous ces départements se trouvent en métropole, les outre-mer semblant être de nouveau les grands perdants de cette édition 2024 de Choose France. "Les trois quarts des projets industriels qui vont être annoncés vont concerner des villes de moins de 20 000 habitants", précisait de son côté sur France Inter, lundi matin, Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. "Ce sont des territoires qu'on revitalise et c'est de l'emploi industriel qui se recrée en France", poursuivait-il, évoquant toutefois plutôt "la création et le maintien de plus de 10 000 emplois". Et de se féliciter : "On ouvre plus d'usines qu'on n'en ferme, et on embauche davantage d'emplois industriels qu'on n'en supprime. Et ça, c'est une vraie révolution industrielle en France."