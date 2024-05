Européennes 2024 : plus de 50% des électeurs de Zemmour ne veulent pas voter pour Maréchal

Lors de son grand oral devant les PME ce mercredi, Valérie Hayer se présente comme la grande défenseuse des intérêts des entreprises et en profite pour taper sur ses concurrents qui n'ont pas soutenu le plan de relance économique de l'UE. "A voir mes adversaires faire campagne aujourd'hui, je me demande s'ils mesurent bien la responsabilité qui est la leur de n'avoir pas soutenu ce plan de relance qui a été décisif pour notre économie", déclare-t-elle. "Je ne parle évidemment pas de l'extrême droite qui, il y a encore quelques années, prônait la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe : je n'ose imaginer ce qu'il serait arrivé à vos entreprises s'ils avaient été aux responsabilités", renchérit-elle.

Le rolling Ifop du mardi 14 mai prête 32,5% d'intentions de vote à Jordan Bardella, devant Valérie Hayer (17%) et Raphaël Glucksmann (14%). En 4e position, la liste LR de François-Xavier Bellamy est donnée à 8%, devant la liste de l'insoumise Manon Aubry, créditée de 7,5% d'intentions de vote. Les écologistes et Reconquête sont tous deux donnés à 6%.

09:31 - "Marseille n'est plus vraiment une ville française", déclare Zemmour

"Marseille, à part quelques îlots miraculeusement préservés, n'est plus vraiment une ville française", selon Eric Zemmour. Le patron de Reconquête, interrogé sur RMC ce mercredi, fait un lien entre les nombreux points de deal à Marseille et l'immigration. Il affirme que Marseille "est encore sur le sol français" mais que la population de la ville "ne vit plus selon les canons français" : "La citoyenneté, elle s'enracine sur un terreau civilisationnel qui est fait de mœurs, de coutumes, d'histoire partagée et de volonté de la prolonger", affirme-t-il.