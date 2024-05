Liste PS - Place publique aux européennes 2024 : quels candidats peuvent être élus d'après les sondages ?

Raphaël Glucksmann, candidat PS - Place publique aux élections européennes, est au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les résultats des sondages. Combien de candidats de sa liste pourront être élus à l'issue du scrutin ?

Portée par Raphaël Glucksmann, l'alliance formée par le Parti socialiste et Place publique s'est imposée comme la troisième force des élections européennes. Au fil des sondages, le candidat est remonté dans les intentions de vote, au point de rivaliser avec la tête de liste de la majorité présidentielle. Donné à seulement un ou deux points de sa concurrente, Raphaël Glucksmann veut croire en ses chance de devancer le camp macroniste le jour du scrutin et de défaire l'impression de duel instaurée par Renaissance et le Rassemblement national.

Mais en s'illustrant dans les résultats des sondages des élections européennes, Raphaël Glucksmann irrite la Macronie – laquelle a des sueurs froides à l'idée d'être reléguée non pas à la deuxième, mais à à la troisième place – et agace les autres forces de gauche toujours créditées de moins de 10% des intentions de vote dans les sondages. Le candidat doit essuyer les attaques venant de sa droite et celles arrivant de sa gauche, notamment celles signées La France insoumise.

Qui est Raphaël Glucksmann, la tête de liste du PS ?

Pour la deuxième fois consécutive, le Parti socialiste s'est engagé dans les élections européennes en s'alliant au parti Place publique. Lequel avait à l'origine l'objectif d'unifier les socialistes, les écologistes et les communistes en vue des élections européennes de 2019. Et comme à l'époque c'est l'un des présidents de Place publique qui a été choisi pour être la tête de liste : Raphaël Glucksmann. Avec son parti, l'essayiste et journaliste de formation défend un programme social-démocrate, social-écologique et pro-européen.

Quelle est la liste des candidats du PS aux européennes ?

Le candidat du PS et de Place publique a été parmi les premiers à dévoiler l'intégralité de sa liste avec 81 noms. Cette liste a été officialisée par le ministère de l'Intérieur et compte une vingtaine de représentants de la formation Place publique et est pour le reste essentiellement composée de candidats socialistes.

Combien de candidats éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc.

Raphaël Glucksmann qui est crédité de 14% d'intentions de vote dans les résultats des sondages, peut donc espérer obtenir 11 sièges au Parlement européen. C'est plus que le nombre de candidats qui avaient été élus au sein de sa liste lors des précédentes élections. A noter que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Quel est le programme du PS et de Place publique aux européennes ?

La liste du PS explique la vision et le projet qu'elle nourrit pour l'Europe rien qu'avec son nom : "Réveiller l'Europe". Pro-européenne, l'alliance PS - Place publique évoque une "Europe puissance" qui doit pouvoir se protéger avec une meilleure défense européenne, mais aussi venir en aide à ses alliés comme l'Ukraine et réagir contre les agressions, dont celles de la Russie.

Le programme de Raphaël Glucksmann mise aussi sur une relocalisation de la production en Europe qu'elle soit industrielle ou agricole, pour rendre l'Union européenne plus forte économiquement. C'est aussi la production de médicaments que le candidat veut voir se développer en Europe. Il plaide également pour l'investissement dans les industries de demain et dans un modèle plus juste et durable pour l'environnement en associant économie et écologie. Il souhaite d'ailleurs en partie financer la transition écologique et sociale par les taxes prélevées sur les superprofits et autres supers richesses. En parlant de richesses, Raphaël Glucksmann fait de la défense du pouvoir d'achat une de ses priorités et veut lutter contre la vie chère notamment par le plafonnement des prix de l'énergie ou par la valorisation des productions européennes et durables.