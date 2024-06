Carte électorale : est-ce possible de voter sans sa carte d'électeur ?

Les électeurs français peuvent voter pour les élections européennes ce dimanche 9 juin 2024, mais pour cela ils doivent présenter certains documents, comme la carte électorale. Lesquels sont obligatoires ?

Les Français ont rendez-vous avec les urnes ce dimanche 9 juin 2024 pour voter aux élections européennes. Le dernier scrutin date d'il y a deux ans – il était organisé pour les législatives – et après les élections européennes, les électeurs n'auront pas l'occasion de participer à la vie démocratique avant deux ans, soit en 2026… Pour voter deux options s'offrent aux électeurs : se rendre dans les bureaux de vote ou faire une procuration.

Mais après deux ans sans avoir eu besoin de voter, certains ont peut-être égaré leur carte d'électeur et d'autres ont une carte qui n'est plus à jour, notamment en cas de déménagement. Mais la carte électorale est-elle obligatoire pour pouvoir voter ? La réponse est non, elle ne l'est pas tant que l'électeur peut prouver son identité.

Carte électorale, pièce d'identité… Quels papiers faut-il présenter pour voter ?

Présenter sa carte d'électeur aux assesseurs dans les bureaux de vote le jour des scrutins est vivement recommandé, mais cela n'est pas obligatoire. En théorie, les électeurs français doivent se rendre dans les bureaux de vote munis de leur carte électorale et d'une pièce d'identité sur laquelle figure une photo. Mais en pratique, seule la pièce d'identité est obligatoire pour pouvoir voter. Sans présentation d'un document attestant de son identité, une personne ne peut pas participer au scrutin.

Une exception est faite dans les villes de moins de 1000 habitants. Dans ces communes aussi il est conseillé de présenter les deux documents ou l'un des deux, mais les électeurs peuvent simplement se munir d'un des deux : carte électorale ou pièce d'identité. C'est le seul cas dans lequel une pièce d'identité n'est pas obligatoire pour voter. Mais il est possible qu'un assesseur fasse la demande expresse aux votants de pouvoir justifier leur identité.

A noter qu'avec ou sans carte électorale, il est impératif d'être inscrit sur les listes électorales (et sur les bonnes) pour pouvoir voter. D'ailleurs, les électeurs inscrits sur les listes électorales par une décision de justice doivent, en plus de la carte électorale et/ou d'une pièce d'identité, présenter ledit document.

Quels documents peuvent remplacer la carte d'électeur ?

Si un électeur peut se passer de la carte électorale pour voter, il doit obligatoirement présenter une pièce d'identité. Pour cela, plusieurs documents peuvent être utilisés du moment qu'une photographie d'identité est présente :

carte nationale d'identité ;

passeport ;

permis de conduire ;

carte vitale ;

carte de fonctionnaire d'Etat ;

carte de famille nombreuse SNCF ;

carte d'identité militaire ;

permis de chasse ;

carte d'invalidité militaire ou civile ;

carte de combattant.

Comment obtenir sa carte électorale ?

La carte électorale va de pair avec l'inscription sur les listes électorales. Pour en recevoir une, il faut donc s'inscrire sur les listes en faisant les démarches nécessaires sur le site de l'administration française. L'inscription est automatique pour les nouveaux votants quand ils ont 18 ans, mais elle peut aussi être faite volontairement et manuellement après un déménagement ou l'obtention de la nationalité française.

Si une carte électorale est perdue ou volée, un électeur déjà inscrit sur les listes électorales peut alors obtenir une attestation d'inscription sur la liste électorale auprès de la mairie. Le document fait foi de carte d'électeur pour voter le jour d'un scrutin.