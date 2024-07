Carte électorale : voter sans sa carte d'électeur, c'est possible ?

Les électeurs sont appelés à participer au second tour des élections législatives ce dimanche 7 juin. Mais ils doivent se munir de certains documents pour être autorisés à voter, lesquels ? La carte électorale est-elle obligatoire ?

Les électeurs commencent à connaître les chemins des bureaux de vote après avoir participé à deux scrutins en un mois. Ils reprendront le même ce dimanche 7 juillet pour participer au second tour des élections législatives, mais après ça ils ne devraient plus avoir à l'emprunter jusqu'en 2026, à moins d'une nouvelle élection inopinée. Ce scrutin, qui se déroule avec trois ans d'avance sur la date initialement prévue, va permettre d'élire les députés français et de déterminer la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Et les rapports de force au sein de l'hémicycle pourraient être profondément revus selon les résultats des législatives.

L'enjeu est tel que 66,7% des personnes inscrites sur les listes électorales françaises ont participé au premier tour des législatives. Munie de leur carte électorale, elles sont allées glisser un bulletin dans l'urne. Mais avaient-elles toutes leur carte d'électeur ? Pas sûr, car la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter tant que l'électeur pour prouver son identité et son inscription sur les listes électorales.

Pourquoi faut-il présenter la carte électorale pour voter ?

Il est vivement conseillé de présenter sa carte électorale aux assesseurs les jours d'élection, mais cela n'est pas obligatoire. La carte d'électeur est en quelque sorte une preuve de votre droit de vote, de votre inscription sur les listes électorales et de votre rattachement à un bureau de vote en particulier, elle ne sert d'ailleurs qu'à ça. Mais les assesseurs peuvent s'assurer de votre présence sur la listes des électeurs même sans carte électorale, car pour cela l'identité du votant suffit.

Théoriquement, pour voter un électeur doit présenter sa carte électorale et sa pièce d'identité pour pouvoir voter, mais en réalité seule une pièce d'identité sur laquelle figure une photo est vraiment obligatoire. D'ailleurs un électeur muni uniquement d'un pièce d'identité peut voter, quand un autre qui présente seulement sa carte électorale n'est pas autorisé à glisser un bulletin dans l'urne. Une exception existe toutefois dans les villes de moins de 1000 habitants. Dans ces communes aussi il est conseillé de présenter les deux documents, mais les électeurs peuvent simplement se munir d'un des deux : carte électorale ou pièce d'identité. C'est le seul cas dans lequel une pièce d'identité n'est pas obligatoire pour voter. Mais il est possible qu'un assesseur demande aux votants de prouver leur identité avec un document officiel.

Avec ou sans carte électorale, les électeurs doivent absolument être inscrits sur les listes électorales (et sur les bonnes) pour pouvoir voter. A ce sujet, les électeurs inscrits par une décision de justice doivent, en plus de la carte électorale et/ou d'une pièce d'identité, présenter cette décision aux assesseurs.

Quels documents peuvent être présentés pour voter ?

Si un électeur peut se passer de la carte électorale pour voter, il doit obligatoirement présenter une pièce d'identité. Pour cela, plusieurs documents peuvent être utilisés du moment qu'une photographie d'identité est présente :

carte nationale d'identité ;

passeport ;

permis de conduire ;

carte vitale ;

carte de fonctionnaire d'Etat ;

carte de famille nombreuse SNCF ;

carte d'identité militaire ;

permis de chasse ;

carte d'invalidité militaire ou civile ;

carte de combattant.

Comment obtenir sa carte électorale ?

La carte électorale va de pair avec l'inscription sur les listes électorales. Pour en recevoir une, il faut donc s'inscrire sur les listes en faisant les démarches nécessaires sur le site de l'administration française. L'inscription est automatique pour les nouveaux votants quand ils ont 18 ans, mais elle peut aussi être faite volontairement et manuellement après un déménagement ou l'obtention de la nationalité française.

Si une carte électorale est perdue ou volée, un électeur déjà inscrit sur les listes électorales peut alors obtenir une attestation d'inscription sur la liste électorale auprès de la mairie. Le document fait foi de carte d'électeur pour voter le jour d'un scrutin.