Européennes 2024, en direct : 6 phrases choc et des remous, ce qu'il faut retenir du débat

Les huit têtes de listes invitées lundi soir sur le plateau de BFMTV ont été implacables entre elles. Retour sur leurs échanges les plus virulents.

10:52 - Marion Maréchal : "Je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public" Marion Maréchal s'agace ce matin d'une question qui lui est posée par une journaliste de France Inter : "Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez et celle que proposait le maréchal Pétain ?" Lui demande-t-on. "Qu'est-ce que c'est que cette question ?" S'étonne-t-elle, avant d'ironiser : "Vous voyez, quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public, et faire faire quatre milliards d'économie aux Français."

10:13 - Reconnaissance de la Palestine : Valérie Hayer prend ses distances avec le n°2 de sa liste Les têtes de liste aux européennes ont été interrogées hier soir sur la question de la reconnaissance d'un Etat palestinien. Valérie Hayer a alors estimé que "les conditions" n'étaient "pas réunies" pour une telle reconnaissance, tout en défendant, à terme, une "solution à deux Etats". La tête de liste macroniste a donc divergé de la position du numéro 2 de sa liste, Bernard Guetta. Celui-ci, quelques heures plus tôt, défendait sur Sud Radio la reconnaissance de l'Etat de Palestine afin "d'arriver à la coexistence de deux États", affirmant : "Nous pouvons aider à ce processus en disant 'nous reconnaissons par avance, avant même que les frontières n'en soient définies, nous reconnaissons dans le principe l'existence d'un État palestinien'".

10:04 - "Non, nous n'allons pas vous lâcher les baskets", répond Quatennens à Glucksmann Le député de La France insoumise réagit ce matin à la petite phrase de Raphaël Glucksmann, qui invitait hier Manon Aubry lors du débat à lui "lâcher les baskets" pour se "concentrer sur l'extrême droite". "Non, nous n'allons pas vous lâcher les baskets. Pourquoi nous n'allons pas le faire ? Parce que Raphaël Glucksmann est l'incarnation de l'anti-NUPES", répond Adrien Quatennens sur France 2. Selon ce dernier, la tête de liste des socialistes et de Place publique est "une candidature pour les macronistes déçus d'Emmanuel Macron".

09:45 - La réaction d'un spectateur derrière Marion Maréchal pendant le débat fait le buzz Alors que Marion Maréchal déployait sa conclusion du débat, des téléspectateurs ont remarqué la réaction spontanée d'un membre du public assis juste derrière elle : la candidate du parti d'Eric Zemmour parlait de "lutter contre la propagande woke et l'activisme LGBT qui détruit nos universités", lorsque le jeune homme a écarquillé les yeux, avant de se prendre la tête dans les mains. Une réaction saluée par des internautes : "J'ai fait la même tête que lui", a même réagi la patronne des écologistes, Marine Tondelier.

09:25 - Deffontaines à Bardella : "L'héritage de mon parti c'est Manouchian au Panthéon, et vous Pétain à l’île d'Yeu" Alors que Léon Deffontaines reprochait à "l'extrême droite" de ne pas respecter son temps de parole, Jordan Bardella l'a titillé, l'appelant "M. Staline" et ironisant : "Les communistes qui donnent des leçons de démocratie, on aura tout vu. 150 millions de morts, le communisme." Léon Deffontaines a alors répliqué : "Je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous c'est Pétain à l’île d'Yeu."

09:16 - Bellamy à Hayer : "La première chose que vous devez présenter aux Français, ce sont vos excuses" "Sur les questions environnementales et sur les questions d'énergie, la première chose que vous devez présenter aux Français, Mme Hayer, ce sont vos excuses", a lâché la tête de liste de LR. François-Xavier Bellamy a reproché à Valérie Hayer son "hypocrisie" sur la question du nucléaire : "Le bilan du gouvernement sur les sujets d'énergie, c'est que depuis sept ans, et même j'allais dire depuis douze ans qu'Emmanuel Macron est dans les allées du pouvoir, on a vu une coalition formée par les socialistes, les verts et les macronistes, qui a détruit cette filière qui faisait, depuis le général De Gaulle, l'objet d'un consensus national", a dénoncé Bellamy.

09:08 - Toussaint à Maréchal : "Vous avez accumulé tellement de haine que vous parlez comme une mitraillette" La tête de liste écologiste s'est désolée du discours virulent de Marion Maréchal au sujet de l'immigration : alors que la candidate d'Eric Zemmour énumérait des faits divers impliquant des ressortissants étrangers, Marie Toussaint a rétorqué : "Vous avez accumulé tellement de haine que vous parlez comme une mitraillette." L'eurodéputée insoumise Manon Aubry a abondé dans son sens, s'en prenant à son tour à Marion Maréchal : "J'en ai marre que vous vous serviez des immigrés et de tous leurs descendants comme de la chair à canon électorale", s'est-elle agacée.

09:03 - Glucksmann à Aubry : "Lâchez-moi un peu les baskets, concentrez-vous sur l’extrême droite " La tête de liste du Parti socialiste et de Place publique s'est agacé d'être à nouveau la cible d'une attaque de sa collègue insoumise : celle-ci lui reprochait de ne pas défendre la retraite à 60 ans, mais également d'avoir reçu le soutien de l'ancien président François Hollande. L'eurodéputé a alors vivement rétorqué : "Vous faites de moi votre cible principale, c’est le cas depuis six mois, vous avez l’extrême droite à 40 %. Allez, lâchez-moi un peu les baskets, concentrez-vous sur l’extrême droite."

08:57 - Maréchal à Bardella et Hayer : "Ça va, on ne vous dérange pas?" La tête de liste de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour, s'est exaspérée de voir Valérie Hayer et Jordan Bardella discuter d'un potentiel débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Ça va, on ne vous dérange pas?" A-t-elle lancé, dans l'espoir de couper court au sujet qui excluait les six autres têtes de liste. D'autres candidats ont abondé pour critiquer l'idée d'un débat Macron-Le Pen. "On va nous refaire ce coup là, soit l’extrême droite soit l'extrême libéralisme, soit c’est moi soit c’est le chaos?" A notamment lâché Manon Aubry (LFI).

08:48 - Bardella à Hayer : "Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler M. Attal, M. Macron pour venir vous sauver ?" En plein débat hier soir, la tête de liste macroniste Valérie Hayer a demandé à Jordan Bardella pourquoi Marine Le Pen "ne voulait pas débattre" avec Emmanuel Macron au cours de la campagne. "Parce que c'est vous qui êtes candidate, Madame", a rétorqué le candidat du Rassemblement national. Le favori des élections s'est fait encore plus piquant : "Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler M. Attal, M. Macron pour venir vous sauver ? Parce que probablement vous êtes en très grande difficulté." La liste de Valérie Hayer accuse toujours une quinzaine de points de retard sur celle de Jordan Bardella dans les sondages, même après que ce dernier a débattu avec le Premier ministre Gabriel Attal la semaine dernière. Emmanuel Macron et Marine Le Pen évoquent la possibilité d'un débat depuis quelques semaines, mais cette dernière demande au chef de l'Etat de mettre sa démission sur la table en cas de défaite aux européennes.

08:45 - Bienvenue dans le direct du mardi 28 mai La campagne des élections européennes se poursuit. Hier soir, les huit principales têtes de liste de ce scrutin ont débattu sur BFMTV. On revient sur les plus vifs de leurs échanges.