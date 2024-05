Européennes 2024, en direct : favoritisme pour 2 spots de campagne ? Les petites listes vent debout

Des petits candidats signalent que leurs clips de campagne, qui devaient être diffusés sur France Télévisions à une heure de grande écoute, ont été remplacés par ceux de Jordan Bardella et de Valérie Hayer. Pierre Larrouturou a saisi l'Arcom.

Les résultats des européennes seront connus dimanche 9 juin et publiés en temps réel sur Linternaute. Trouvez votre commune avec notre moteur et pour vous abonner à nos alertes :

En direct

17:00 - 16 têtes de liste, deux débats : France 2 annonce une nouvelle soirée élections européennes Mardi prochain, France 2 organisera une soirée débat, en partenariat avec Franceinfo, selon Ouest-France. Deux plateaux se succéderont : un premier avec les huit principales têtes de liste, qui débattront une nouvelle fois ensemble. Et un second avec huit têtes de liste moins médiatisées : Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), François Asselineau (Union populaire républicaine), Jean-Marc Governatori (Ecologie au Centre), Guillaume Lacroix (Parti radical de gauche), Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), Jean Lassalle (Alliance rurale), Florian Philippot (Les Patriotes) et Hélène Thouy (Parti animaliste).

16:43 - En Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'incertitude sur l'organisation des élections européennes "On va faire ce qu’il faut pour que les élections européennes puissent se tenir en Nouvelle-Calédonie", affirme Gabriel Attal auprès du Monde. Mais après les troubles déclenchés par l'annonce du dégel du corps électoral, la tension demeure sur l'archipel du Pacifique. "Aujourd’hui, [les élections européennes] sont organisables dans un certain nombre de bureaux de vote, mais pas partout", estime Philippe Gomès, ancien président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

16:20 - Un débat des européennes ce soir sur CNews.. sans Glucksmann et Toussaint Six têtes de liste se retrouvent ce soir à 21h sur le plateau de CNews : Léon Deffontaines (PCF), Manon Aubry (LFI), Marion Maréchal (R!), Jordan Bardella (RN), Valérie Hayer (Renaissance) et François-Xavier Bellamy (LR). L'émission sera également diffusée sur Europe 1. Deux candidats ont toutefois décidé de boycotter ce débat : la tête de liste des socialistes Raphaël Glucksmann et celle des écologistes Marie Toussaint. Cette dernière a expliqué qu'elle ne voulait pas "participer à l’effort de trumpisation de l’espace médiatique" dont elle accuse la chaîne CNews, propriété de Vincent Bolloré. Argument similaire chez Glucksmann, pour qui CNews est "un instrument à des fins idéologiques" qu'il refuse de "cautionner".

15:56 - Le "manifestival" de LFI interdit à Rennes par la préfecture Après Paris mardi soir, La France insoumise avait prévu un "manifestival" vendredi soir à Rennes. Mais ce meeting festif, sensé attirer les jeunes électeurs, n'a pas plu à la préfecture, qui a pris un arrêté pour l'interdire. L'arrêté explique que "la mouvance ultragauche rennaise pourrait y entrevoir l’opportunité de mobiliser les éléments de la mouvance contestataire les plus radicaux pour, comme à son habitude, mener une déambulation sauvage à travers le centre historique jusqu’à la place Sainte-Anne, son fief historique et le lieu initialement choisi". Le député insoumise Louis Boyard annonce qu'il attaque cet arrêté devant le tribunal administratif.

15:36 - Quelle est la règle pour la diffusion des spots officiels de campagne ? Pendant les deux semaines de campagne officielle avant les élections européennes, les clips de campagne des 38 listes de candidats doivent être diffusés de manière égale sur les chaînes du service public. Sur France 2, par exemple, trois créneaux par jour sont réservés à la diffusion de quelques spots. Mais le créneau du soir, qui commence à 20h40, est le plus favorable en raison des fortes audiences dont il profite. Par souci d'impartialité, la programmation quotidienne des spots de campagne a donc été tirée au sort. C'est le résultat de ce tirage au sort qui n'a pas été respecté mardi et mercredi : les spots qui devaient être diffusés le soir l'ont été plus tôt dans la journée. A 20h40, les téléspectateurs ont pu voir les clips officiels du Rassemblement national et de la majorité présidentielle.

15:25 - "Une erreur, deux jours de suite ? Ils prennent les gens pour des imbéciles", s'agace Larrouturou L'eurodéputé est très remonté contre France Télévisions après le non respect des créneaux attribués aux différentes listes : "C'est vraiment scandaleux, pour une chaîne publique, de s'asseoir sur ce que lui a demandé l'Arcom", s'insurge-t-il auprès du Progrès. Pour Pierre Larrouturou, la France est "déjà l'un des pays les plus verrouillés pour les nouveaux partis, face à des vieux partis qui n'arrivent pas à résoudre la crise sociale, climatique, politique, démocratique". "On était très contents parce que le tirage au sort nous avait désignés pour passer en premier, à 20h40, mardi soir, à une heure de grande écoute sur les chaînes du service public. Et à notre stupeur, on découvre que c'est encore et toujours l'extrême droite et LREM qui sont diffusés. On nous prend pour des couillons", dénonce encore Pierre Larrouturou. L'ancien allié de Raphaël Glucksmann, qui présente cette année sa propre liste "Changer l'Europe", a du mal à croire à l'"erreur" plaidée par la télévision publique. "Une 'erreur', deux jours de suite ? Ils prennent les gens pour des imbéciles : bizarrement ça n'arrive pas quand ils projettent la Grande Vadrouille", ironise-t-il.

15:08 - Voici les listes évincées mercredi soir au profit des spots de Bardella et d'Hayer A nouveau, sept spots de campagne prévus pour mercredi soir par le tirage au sort ont été diffusés à une heure de moindre écoute sur France Télévisions. Celui de la Gauche unie, soutenu par le Parti communiste français, en fait partie, mais aussi celui de Raphaël Glucksmann. Les autres listes lésées sont "Europe territoires écologie", "Ecologie au centre", "Forteresse Europe", "France libre" ainsi que la liste du Parti des travailleurs.

15:02 - Voici les listes dont les spots ont été éclipsés mardi soir au profit du RN et de Renaissance Mardi 28 mai, les clips de campagne de sept listes devaient être diffusés sur France Télévisions à partir de 20h40, le créneau de plus forte écoute de la journée. A la place, ce sont les clips de campagne de Valérie Hayer et de Jordan Bardella, les deux favoris des européennes dans les sondages, qui ont été diffusés. La liste "Changer l'Europe", menée par l'eurodéputé de Nouvelle Donne Pierre Larrouturou, fait partie des lésées, mais aussi celles du Parti révolutionnaire communiste, de Lutte ouvrière et de Démocratie représentative, ainsi que d'autres encore moins connues comme "Non ! Prenons nous en mains", "La Ruche citoyenne" et "Esperanto Langue commune".

14:52 - "C'est un déni de pluralisme donc de démocratie", s'indigne un candidat du parti Pirate Pierre Beyssac, candidat sur la liste du parti Pirate, a lui aussi noté hier soir le non respect du tirage au sort sur France Télévisions et la réattribution du créneau de grande écoute aux deux listes favorites deux soirs de suite. "On a un gros problème. Ces créneaux de campagne sont le *seul* accès garanti aux grands médias nationaux pour tous les partis, de par la loi et le tirage Arcom. Si France TV les réattribue aux 2 partis en tête des sondages, c'est un déni de pluralisme donc de démocratie", s'est-il indigné sur X. Le spot de campagne du parti Pirate doit être diffusé ce soir. Pierre Beyssac "croise les doigts" pour que le programme, cette fois-ci, soit respecté.

14:43 - Spots de campagne : France Télévisions reconnait "un incident de diffusion" Après les plaintes des listes lésées, la télévision publique plaide l'erreur : "Effectivement, il y a eu un incident de diffusion. Les clips de campagne de ces petites listes ont été diffusés, mais pas aux bons horaires", indique Cyril Guinet, directeur réglementation et déontologie chez France Télévisions, au Progrès. Celui-ci affirme être "en lien avec l'Arcom" pour "trouver une solution".

14:34 - "Incroyable" : Pierre Larrouturou demande à France Télévisions de rectifier "son erreur" "Incroyable. Depuis deux jours, France TV diffuse les clips de campagne du RN et de Renaissance à 20h40 au lieu des 7 autres clips annoncés au Journal Officiel, dont 'Changer L'Europe'. Nous avons saisi l'Arcom", indique l'eurodéputé Pierre Larrouturou sur X. Le fondateur de Nouvelle Donne, qui mène la liste "Changer l'Europe" dans ces européennes, dévoile le courrier qu'il a adressé au régulateur de l'audiovisuel : "A ce jour, nous demandons que cette erreur soit corrigée et que nos spots soient réellement diffusés sur les chaînes du service public à 20h40", peut-on y lire. .

14:28 - Les clips de Renaissance et du RN diffusés 2 jours de suite en prime time, des petites listes s'insurgent Depuis mardi, les spots de campagne des 38 listes de candidats sont diffusés sur les chaines publiques de télévision et de radio. Sur France Télévisions, les clips sont dévoilés au compte-goutte sur trois créneaux par jour, dont le plus regardé est celui de 20h40. La répartition des listes sur ces créneaux a été tirée au sort. Sauf que plusieurs candidats de petites listes se sont aperçus que mardi soir et mercredi soir, sept clips prévus sur ce créneau de grande écoute avaient été remplacés par ceux du Rassemblement national et de Renaissance. Pierre Larrouturou, tête de liste de Nouvelle Donne, a indiqué avoir saisi l’Arcom.

12:55 - En 2019, Jadot raflait la 3e place promise à Bellamy par les sondages Ceux que les sondages annoncent en difficulté dans cette campagne pourront se raccrocher au souvenir d'une liste qui avait créé la surprise aux précédentes élections européennes. Dix jours avant le scrutin de 2019, la liste écologiste de Yannick Jadot était donnée 4e, avec 8% d'intentions de vote. Finalement, les écologistes avait raflé plus de 13% des votes, décrochant la 3e place du scrutin français. A l'inverse, la liste LR menée par François-Xavier Bellamy, donnée à 13% dans les sondages dix jours avant, avait fini à 8,5%. Des surprises sont donc toujours possibles... bonnes ou mauvaises.