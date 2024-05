Européennes 2024, en direct : Hollande gène Glucksmann et crée le malaise au PS

François Hollande participera à un meeting de soutien à Raphaël Glucksmann trois jours avant les élections européennes. Un retour qui embarrasse jusqu'au patron du PS.

En direct

13:35 - L'Arcom épingle France TV et France 24 après une inversion dans la diffusion des clips de campagne Le régulateur de l'audiovisuel met en demeure France Télévisions et France 24 ce vendredi au sujet de la diffusion des spots de campagne officiels. L'Arcom demande à la télévision publique "de se conformer à leurs obligations (...) en respectant les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle". 38 spots de campagne, pour 38 listes, doivent être diffusés sur les chaînes publiques au cours des dix jours de campagne officielle. Leur ordre de diffusion a été tiré au sort. Mais des candidats ont alerté sur le fait que les clips de campagne de Jordan Bardella et de Valérie Hayer avaient été diffusés mardi et mercredi soir, à des heures de grande écoute, à la place des 14 clips prévus sur cette tranche horaire. France Télévisions a plaidé une "erreur". "Dès jeudi à 10 h 45, immédiatement après avoir été alertée, France 24 a rétabli la diffusion des émissions de campagne conformément à l’ordre de passage défini", a affirmé France Médias Monde.

13:10 - Hollande assure que Glucksmann ne lui "a rien demandé" Invité sur France 2 hier soir, François Hollande n'a abordé les européennes que de manière évasive. Raphaël Glucksmann lui a-t-il demandé de rester à l'écart ? "Non, il ne m'a rien demandé", assure l'ancien président, qui dit toutefois préférer ne pas prendre sur le temps de parole du candidat socialiste. François Hollande s'est tout de même permis de commenter la montée du Rassemblement national : "Quand on a installé comme seule alternative le Rassemblement national, il ne faut pas s'étonner que pour sanctionner le gouvernement, ce soit le Rassemblement national qui soit utilisé", a-t-il déploré.

12:48 - Hollande dans la campagne de Glucksmann : "C’est notre petit troll en chef" L'immixtion de l'ancien président socialiste dans la campagne des européennes est vue d'un mauvais œil par des cadres du PS : "Ce n’est pas l’image que l’on veut incarner, mais on ne va pas le bâillonner", se résigne l'un d'eux auprès du Parisien. "C’est notre petit troll en chef", ironise un autre. "S'il demandait à s'immiscer, je lui déconseillerais en lui disant: laissez-nous aller jusqu'au bout", confiait un stratège de la campagne socialiste au quotidien francilien début mai.

12:38 - Le PS ne veut pas "être assimilés à qui que ce soit qui aurait l’intention de revenir dans le jeu politique" Olivier Faure prend la venue de François Hollande à un meeting avec prudence : "Il y a des tas de gens qui soutiennent et qui font part de leur intention de voter pour Raphaël Glucksmann. Nous n'avons l'intention de contrôler personne. Toutes celles et ceux qui, ce week-end ou la semaine prochaine, voudraient se déclarer en faveur de notre liste sont les bienvenus", avance-t-il sur Franceinfo. En revanche, "nous avons la volonté de faire en sorte de ne jamais être assimilés à qui que ce soit qui aurait l’intention de revenir dans le jeu politique", ajoute le patron du Parti socialiste. En ce qui concerne François Hollande, "il a toujours été suffisamment flou sur la question pour que le doute existe", admet Faure. Celui-ci affirme vouloir défendre "une gauche qui est réformiste, mais un réformisme radical".

12:28 - François Hollande sera en meeting pour la liste de Glucksmann le 6 juin A trois jours du scrutin européen, l'ancien président de la République manifestera son soutien à la liste du PS et de Place publique lors d'un meeting en Haute-Vienne, aux côtés de la colistière de Raphaël Glucksmann, Gulsen Yildirim. François Hollande a apporté son soutien à cette liste dès janvier dernier. Mais son implication dans la campagne fait grincer quelques dents.

12:01 - Mélenchon, candidat à la présidentielle au soir des européennes ? LFI dément L'hypothèse est soulevée par Challenges dans sa Newsletter : Jean-Luc Mélenchon pourrait attendre le 9 juin au soir pour se déclarer candidat à la présidentielle 2027. Hypothèse fermement démentie par l'entourage du fondateur de La France insoumise auprès de Politico : “ni le 10, ni le 11, ni le 12, ni le 13…” Un proche de Mélenchon pointe que ce dernier n'a pas l'habitude d'annoncer ses candidatures "de manière isolée dans son coin", mais les soumet en général à un vote citoyen.

11:41 - François-Xavier Bellamy dit "non" à une cohabitation après les européennes "Nous vous disons non, c'est parfaitement clair." La tête de liste de LR dément une nouvelle fois les rumeurs sur des tractations entre Emmanuel Macron et son parti en vue d'un accord de gouvernement après les européennes. "Il n'y a aucune tractation. Qui a intérêt à propager de telles rumeurs, sinon le président de la République lui-même ?" Accuse Bellamy sur RTL. L'eurodéputé balaie les rumeurs qui concernent Eric Ciotti et Gérard Larcher : "Eric Ciotti, il défend le principe d'une droit d'opposition depuis son élection à la tête des Républicains. Gérard Larcher a dit qu'il n'était évidemment pas candidat pour un gouvernement de coalition."

11:19 - Léon Deffontaines dénonce les "deux échecs de la gauche" "J'ai 28 ans et j'ai observé deux échecs de la gauche", analyse le candidat communiste sur France 2. "Le premier, c'est celui de François Hollande, cette gauche dite de gouvernement, cette gauche libérale qui a continué de trahir les travailleurs", poursuit Léon Deffontaines. "Et de l'autre côté, il y a l'échec de la gauche outrancière, celle qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon et par la Nupes lors des élections législatives." La tête de liste du PCF "souhaite écrire une nouvelle page".

10:54 - Marie Toussaint "appelle à la mobilisation générale" "J'appelle à la mobilisation générale ! On a besoin du plus grand nombre de députés possible", lance la tête de liste des écologistes sur TF1. Alors que sa liste est à la peine dans les sondages, loin du bon score de Yannick Jadot en 2019 (13,4%), Marie Toussaint analyse cette perte d'engouement : "On a obtenu des avancées grâce au vote pour les écologistes en 2019 : pour la nature, pour le climat, pour la justice. Depuis, les lobbies se sont réorganisés, ils ont développé un discours anti-écologie et anti-écologistes. Ils nous expliquent à longueur de temps que l'écologie serait la cause du mal-être des agriculteurs, alors que c'est le modèle économique qui a été mis en place par la majorité qui leur pèse." Marie Toussaint se défend d'être responsable de la colère des agriculteurs : "On a voté contre la PAC et le Pacte Vert s'est arrêté avant de commencer sur l'agriculture. Donc le malaise qui a été exprimé, il n'est en aucun cas lié aux décisions des écologistes, nous n'y avons pas participé."

10:35 - Fin des moteurs thermiques : "On doit assumer cette décision", déclare Manon Aubry Manon Aubry est interrogée ce matin sur la fin de la vente des voitures thermiques en Europe à partir de 2035, votée au Parlement européen. "Je pense qu'on doit assumer cette décision parce qu'un véhicule à moteur thermique est six fois plus polluant qu'un véhicule à moteur électrique. Mais la question qui est posée, et qui est, quelque part, un impensé de cette décision, c'est l'acceptabilité sociale", pointe la tête de liste insoumise sur RMC. Pour cette dernière, le sujet est de savoir "comment on produit des voitures électriques en France et d'Europe" et comment ces voitures seront rendues financièrement accessibles aux plus modestes.

10:19 - Le RN, "on les a déjà essayés" en 2014 et en 2019, martèle Bellamy "Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui disent 'on veut imposer un sanction à Emmanuel Macron, on va voter pour Jordan Bardella'", note Françoi-Xavier Bellamy sur RTL. "Mais la vérité, c'est que le Rassemblement national a déjà gagné l'élection européenne, en 2019, et même il a déjà gagné en 2014" rappelle la tête de liste de LR. "J'entends partout dans le pays des gens qui disent : 'On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé au milieu, on a été déçus, donc on va les essayer, eux'. Mais aux élections européennes, on les a déjà essayés. Les Français leur font confiance depuis dix ans en leur donnant le plus grand nombre de députés au Parlement européen. Et de cela, ils n'ont rien fait. En dix ans, ils n'ont pas déplacé une virgule dans un seul texte européen."

09:59 - Les électeurs potentiels des trois principales listes de gauche sont encore indécis Les électeurs de la gauche ont encore du mal à arrêter leur choix de vote sur une liste. Ainsi, si 14% des sondés par Toluna/Harris Interactive citent celle de Raphaël Glucksmann (PS/PP) comme favorite, 3% hésitent encore avec celles de Mann Aubry (LFI) et de Marie Toussaint (EELV). Glucksmann pourrait donc perdre près de 2 points (1,9) au profit de Toussaint et 1 point au profit d'Aubry. Marie Toussaint peut également perdre un point au profit de Glucksmann et 0,7 au profit d'Aubry. Manon Aubry, enfin, peut perdre 1,1 point au profit des écologistes et 0,9 au profit des socialistes.

09:51 - La participation au scrutin européen annoncée en hausse chez les femmes "Par rapport aux dernières élections [européennes], la participation semble aujourd'hui progresser notamment chez les femmes (46%, contre 40%), même si celles-ci votent toujours moins que les hommes (51%)", note l'Ifop dans son rolling du 31 mai pour le Figaro, Sud Radio et LCI.