Européennes 2024, en direct : la Macronie se déchire en coulisses

Le camp présidentiel tremble à l'idée d'une déroute de sa liste aux élections européennes. En interne, certains règlent déjà leurs comptes. Suivez toute l'actualité de la campagne.

En direct

11:02 - Bellamy tente de se démarquer de Marion Maréchal sur l'immigration Dans un entretien avec Ouest-France, la tête de liste de LR aux européennes a été invitée à expliquer les différences de son programme avec celui du parti d'Eric Zemmour sur l'immigration. "Je ne comprends pas exactement ce que veut dire sa 'triple frontière', admet François-Xavier Bellamy dans les colonnes du quotidien régional. "Nous, on a une ligne très simple. D’une part, défendre ensemble les frontières extérieures de l’Europe. Nous avons proposé, au cours du dernier mandat, la construction d’infrastructures physiques aux frontières extérieures de l’Europe. D’autre part, retrouver de cette façon la souveraineté de nos États sur leur politique migratoire. Nous refusons avec détermination l’idée portée par Emmanuel Macron d’une relocalisation obligatoire des migrants dans un pays européen. Ce n’est pas comme ça qu’on va sortir de la crise."

10:43 - Marie Toussaint veut "faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale" des politiques européennes La tête de liste des écologistes appelle "un changement systémique de toutes les politiques qui sont menées" par l'Union européenne, avec la mise en place d'un "veto social". Ce "veto social" impliquerait que chaque projet de loi ou de budget européen soit soumis à une "étude d'impact social" : "Quel impact ont toutes les lois, tous les budgets, tous les projets, sur les 10% de population de France et d'Europe les plus précaires ? Si jamais on voit que ce projet de loi aggrave la précarité de ces 10% qui sont déjà les plus modestes, veto", explique Marie Toussaint sur France Inter.

10:20 - Glucksmann : "Nous serons la digue face à l’extrême droite au Parlement européen" "Je me battrai jusqu'au bout et je ne m'habituerai jamais à ce sentiment d'inexorabilité qui commence à pénétrer nos sociétés qui veut dire que 'de toute façon, Marine Le Pen prendra le pouvoir'", déclare Raphaël Glucksmann sur TF1. "Avec notre famille sociale-démocrate, nous serons la digue face à l’extrême droite au Parlement européen", affirme la tête de liste des socialistes et de Place publique.

10:07 - La rumeur d'une cohabitation macroniste avec LR pèse sur la campagne Un dîner entre Emmanuel Macron et le président LR du Sénat Gérard Larcher, des confidences d'Eric Ciotti à un ministre... d'après L'Express, des discussions sont en cours autour d'un possible accord de gouvernement avec Les Républicains. De quoi faire grincer des dents ceux qui mènent campagne pour deux listes distinctes dans ces élections, celle de Valérie Hayer et celle de François-Xavier Bellamy. “C’est hautement explosif avant les européennes, donc tout le monde craint la réaction de l’autre, tout le monde fait gaffe…” confie un conseiller de la droite à Politico.

09:49 - Bernard Guetta, 2e de la liste macroniste, clarifie ses déclarations sur la reconnaissance de la Palestine Bernard Guetta s'était dit mardi favorable à une reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, comme un moyen en vue de la paix au Proche-Orient. Depuis, sa tête de liste Valérie Hayer, mais également le président de la République, ont indiqué qu'une telle reconnaissance n'était pas d'actualité. Ce matin sur France 2, l'eurodéputé reprécise donc ses déclarations : "Evidemment qu'il faudra que la France reconnaisse la Palestine", confirme-t-il, mais "moi, je n'ai jamais dit immédiatement. J'ai dit qu'il fallait le faire, et qu'il fallait le faire, à mes yeux, rapidement."

09:19 - "Ceux qui ont le temps de parler de l’après, c’est qu’ils ne doivent pas beaucoup faire campagne" Les macronistes qui osent se projeter vers l'après-européennes déclenchent la colère dans leur camp. Lundi matin, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, déclarait sur RTL qu'il fallait “évidemment entendre ce que nous diront les Français et en tirer des leçons". Dimanche, François Bayrou envisageait déjà "un nouveau paysage politique" après les élections, sur France Inter. Un député de Renaissance, interrogé par Politico, prévoit pour sa part une “bataille rangée” au sein de la majorité présidentielle au lendemain des européennes. De quoi agacer ceux qui font encore campagne, et qui y voient un défaitisme prématuré : "Ceux qui ont le temps de parler de l’après, c’est qu’ils ne doivent pas beaucoup faire campagne", s'énerve Ambroise Méjean, candidat sur la liste de Valérie Hayer, auprès de Politico.

09:11 - Le clivage gauche-droite de retour.. en Macronie Alors que la liste de Valérie Hayer est donnée loin derrière celle du Rassemblement national dans les sondages, certains cherchent déjà à pointer les responsables. Un député de l'aile droite de la majorité présidentielle se désole auprès de Politico de la stratégie qui de campagne qui a longtemps consisté à “courir après Glucksmann”, en plaçant en haut de la liste des figures issues de la gauche. Mais du côté de l'aile gauche, l'analyse est inverse : “Si on arrête de dire que les chômeurs sont des fainéants, les mineurs des délinquants et qu’il faut foutre tous les immigrés dehors, peut-être les gens voteront-ils pour nous”, s'agace un de ses membres.

09:02 - Bienvenue dans ce direct du mercredi 29 mai La campagne des élections européennes se poursuit ce mercredi 29 mai. Déclarations, déplacements, sondages... Retrouvez tous les temps forts dans notre direct.

28/05/24 - 23:51 - Un plan d'investissements massif de 1 000 milliards d'euros pour rendre l'Europe compétitive ? FIN DU DIRECT - Telle est l'idée mise en avant ce mardi soir au micro de LCI par Valérie Hayer, la tête de liste Renaissance aux européennes. L'eurodéputée défend concrètement un "plan d'investissements massif de 1 000 milliards d'euros" pour investir dans les secteurs qui sont "absolument stratégiques" à savoir les transports, la santé ou encore l'énergie. Pour financer tout ça, l'idée d'un "nouvel emprunt" est avancée, mais également celle de faire payer davantage ceux qui le peuvent comme les géants du numérique ou encore en proposant "un livret d'épargne aux Européens" afin "qu'ils puissent investir leur épargne dans les industries stratégique".

28/05/24 - 23:31 - En Ukraine, une "ligne rouge" à ne pas franchir selon Léon Deffontaines Choqué par la lourde sanction infligée au député LFI qui a brandi un drapeau à l'Assemblée nationale ce mardi, Léon Deffontaines a déclaré sur LCI être favorable à la reconnaissance d'un État palestinien "sur les frontières de 1967" et vouloir "la libération des prisonniers politiques". Sur l'Ukraine, il a plaidé pour la livraison d'armes à Kiev, mais a établi une "ligne rouge" : "le refus d'envoi de troupes et le refus d'armes françaises livrées qui vont toucher des civils russes". Au volet économique, il a déclaré vouloir "que l'UE relance l'économie autour de trois piliers : protectionnisme, planification, production". Enfin, concernant l'écologie, il a à nouveau affirmé que l'Europe n'était pas prête pour la fin des moteurs thermiques en 2035 et défendu l'idée d'un mix "nucléaire et renouvelable".