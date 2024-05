Européennes 2024, en direct : un accord entre LR et Macron ? La rumeur qui agite la campagne

A dix jours des élections européennes, l'hypothèse d'une cohabitation entre macronistes et LR au gouvernement ressurgit et embarrasse les candidats des deux camps. Suivez les dernières infos.

En direct

16:00 - "Si j'avais voulu revenir au RN, j'aurais eu l'occasion de le faire", assure Marion Maréchal "J'ai quitté le RN il y a sept ans, si j'avais voulu revenir au RN j'aurais eu l'occasion de le faire", déclare la nièce de Marine Le Pen, désormais tête de liste pour le parti Reconquête! d'Eric Zemmour. "Si je suis candidate aujourd'hui pour Reconquête!, c'est parce que je considère que c'est le meilleur endroit où je puisse être pour défendre les idées auxquelles je crois, qui ne sont pas intégralement celles du Rassemblement national", se justifie Marion Maréchal sur Sud Radio. Celle-ci précise en quoi sa liste se distingue de celle de Jordan Bardella : "On a des points de convergence, mais on a aussi beaucoup de différences, notamment sur le plan économique, sur les sujets de société. Je ne suis pas pour la retraite à 60 ans, je ne suis pas pour l'augmentation des taxes et des impôts, je suis pour réduire les dépenses d'assistanat, je suis pour réformer le système syndical français."

15:46 - "Il n'y a pas de Frexit caché", assure Jordan Bardella Le Rassemblement national est souvent accusé dans cette campagne de vouloir sortir de l'Union européenne sans le dire. Et pour cause, le parti a été favorable à un Frexit, avant de changer de position il y a quelques années. Mais Jordan Bardella proteste : "Il n'y a pas de Frexit caché", martèle-t-il sur Public Sénat. Il est notamment interrogé sur sa proposition de mettre fin à la libre circulation au sein de l'espace Schengen pour les non-ressortissants européens : "Il faut changer les règles de Schengen", assume la tête de liste du RN, tout en affirmant que "le fait de maîtriser ses frontières, ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne."

15:19 - Larcher, Barnier ou Baroin à Matignon: Ciotti pose ses conditions à une cohabitation Le patron de LR, qui jusqu'alors revendiquait la place de son parti dans l'opposition, ne ferme plus la porte à une cohabitation gouvernementale avec les macronistes, à en croire les confidences d'un ministre à Politico et à L'Express. Eric Ciotti aurait même présenté une liste de trois noms dont la nomination à Matignon pourrait le convaincre de faire un accord avec Emmanuel Macron : Gérard Larcher, Michel Barnier ou François Baroin. La confidence, parvenue aux oreilles des LR, a créé quelques crispations dans les boucles Whatsapp du parti, selon Playbook, des militants dénonçant le mauvais timing, en pleine campagne des européennes.

14:51 - Un accord de gouvernement entre Macron et LR ? Larcher "tiendra compte" des résultats des européennes Le week-end dernier, L'Express a dévoilé ce qui ressemblait à des tractations entre macronistes et Républicains en vue d'un possible accord de gouvernement après les européennes. Un dîner entre le chef de l'Etat et le président du Sénat en mars, des confidences d'Eric Ciotti à un ministre... la déroute annoncée des deux camps aux élections du 9 juin serait-elle déjà en train de rebattre les cartes ? Dans un entretien accordé à l'AFP en début de semaine, Gérard Larcher, patron du Sénat, n'a ni confirmé ni balayé la rumeur. "Si réellement l’extrême droite est à 40 % (...) on ne peut pas faire comme si les Français ne nous avaient pas envoyé un message", a-t-il déclaré, ajoutant : "Au-delà de ma seule personne il faut d’abord qu’on fasse le point. Peut-on continuer le cabotage actuel ? C’est la question. Quel est l’intérêt du pays ?"

14:10 - "C’est dans les derniers jours et la dernière semaine que ça se joue" : Attal toujours en campagne Matinales de radio, meeting aux côtés de Valérie Hayer... Le Premier ministre poursuit son engagement dans la campagne des européennes. "Ce qui va se passer dans les dix prochains jours peut avoir autant, voire plus d’importance que ce qui s’est passé dans les trois derniers mois", affirme Gabriel Attal au Monde. "C’est dans les derniers jours et la dernière semaine que ça se joue, abonde son entourage auprès de l'AFP. C’est important pour nous de jeter nos dernières forces dans la bataille"

13:46 - Un débat à six prévu ce jeudi sur CNews La campagne des européennes se poursuivra avec un débat ce jeudi entre six têtes de liste, à l'invitation de la chaîne CNews et d'Europe 1. Jordan Bardella, Marion Maréchal, Manon Aubry, Léon Deffontaines, Valérie Hayer et François-Xavier Bellamy se retrouveront pour confronter leurs programmes. A noter que Marie Toussaint (EELV) et Raphaël Glucksmann (PS/PP) ont préféré boycotter l'invitation : "Ne tombons pas dans ce guet-apens organisé par nos adversaires politiques", s'est justifiée Marie Toussaint, appelant les autres têtes de liste à faire de même. Seul Raphaël Glucksmann lui a emboîté le pas.

13:02 - Manon Aubry souhaite "rompre avec tous les accords de libre-échange" La tête de liste de La France insoumise vante dans les colonnes du Figaro la "cohérence" de son camp "dans notre opposition aux traités de libre-échange et notre opposition aux règles d’austérité budgétaires dictées par l’Europe". Pour Manon Aubry, "l’Europe sociale qu’on nous a tant promise a été une chimère. Elle s’est traduite par des délocalisations en masse vers l’Europe de l’Est après le dernier élargissement, par l’afflux en France de travailleurs détachés mal rémunérés, par du dumping social. Aujourd’hui, il faut des actes."

12:23 - "Révoltant" : Bellamy dénonce la "manœuvre" de Macron dans ces européennes "Je voudrais dire le caractère révoltant de la manœuvre qui nous est imposée aujourd'hui par Emmanuel Macron une nouvelle fois, qui consiste à faire comme si la seule opposition à son pouvoir était le Rassemblement national", déclare François-Xavier Bellamy sur Franceinfo. "Regardez cette élection européenne, il y a aujourd'hui de nombreuses listes qui s'affrontent", note le candidat LR. "Les Français, si l'on en croit les sondages, n'ont pas choisi de retrouver le duel qui faisait le 2e tour de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron, aidé du service public, malheureusement, qui a choisi de l'organiser à nouveau. Mais en réalité, c'est une mise en scène absurde."

11:50 - Reconnaissance de la Palestine : "Il est temps que la France franchisse le pas", selon Larrouturou L'eurodéputé Pierre Larrouturou, qui mène sa propre liste aux européennes 2024, appelle à son tour à une reconnaissance de l'Etat de Palestine. "Avec les annonces de l’Espagne, de la Norvège et de l’Irlande, il y a maintenant 146 des 193 pays membres de l’ONU qui reconnaissent l’Etat de Palestine", note-t-il sur X. "Il est temps que la France franchisse le pas et appelle l’ensemble de l’Union européenne à faire de même."

11:29 - "Jamais de la vie" : Bellamy réfute toute cohabitation de LR avec Macron après les européennes Un accord de gouvernement entre LR et les macronistes ? "Jamais de la vie ça n'arrivera", tranche François-Xavier Bellamy sur Franceinfo. Alors que la rumeur court, alimentée par des déclarations du patron du Sénat, la tête de liste LR aux européennes balaie l'idée : "Les gens qui sont aujourd’hui engagés à droite, ils auraient eu 1 000 fois l’occasion de passer dans un autre camp", pointe-t-il. "Ceux qui sont restés, c’est ceux qui sont fidèles, constants, cohérents. C’est nos députés, c’est nos sénateurs, qui, tous les jours, mènent le combat contre le macronisme à l’Assemblée nationale et au Sénat."

11:02 - Bellamy tente de se démarquer de Marion Maréchal sur l'immigration Dans un entretien avec Ouest-France, la tête de liste de LR aux européennes a été invitée à expliquer les différences de son programme avec celui du parti d'Eric Zemmour sur l'immigration. "Je ne comprends pas exactement ce que veut dire sa 'triple frontière', admet François-Xavier Bellamy dans les colonnes du quotidien régional. "Nous, on a une ligne très simple. D’une part, défendre ensemble les frontières extérieures de l’Europe. Nous avons proposé, au cours du dernier mandat, la construction d’infrastructures physiques aux frontières extérieures de l’Europe. D’autre part, retrouver de cette façon la souveraineté de nos États sur leur politique migratoire. Nous refusons avec détermination l’idée portée par Emmanuel Macron d’une relocalisation obligatoire des migrants dans un pays européen. Ce n’est pas comme ça qu’on va sortir de la crise."

10:43 - Marie Toussaint veut "faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale" des politiques européennes La tête de liste des écologistes appelle "un changement systémique de toutes les politiques qui sont menées" par l'Union européenne, avec la mise en place d'un "veto social". Ce "veto social" impliquerait que chaque projet de loi ou de budget européen soit soumis à une "étude d'impact social" : "Quel impact ont toutes les lois, tous les budgets, tous les projets, sur les 10% de population de France et d'Europe les plus précaires ? Si jamais on voit que ce projet de loi aggrave la précarité de ces 10% qui sont déjà les plus modestes, veto", explique Marie Toussaint sur France Inter.

10:20 - Glucksmann : "Nous serons la digue face à l’extrême droite au Parlement européen" "Je me battrai jusqu'au bout et je ne m'habituerai jamais à ce sentiment d'inexorabilité qui commence à pénétrer nos sociétés qui veut dire que 'de toute façon, Marine Le Pen prendra le pouvoir'", déclare Raphaël Glucksmann sur TF1. "Avec notre famille sociale-démocrate, nous serons la digue face à l’extrême droite au Parlement européen", affirme la tête de liste des socialistes et de Place publique.

10:07 - La rumeur d'une cohabitation macroniste avec LR pèse sur la campagne Un dîner entre Emmanuel Macron et le président LR du Sénat Gérard Larcher, des confidences d'Eric Ciotti à un ministre... d'après L'Express, des discussions sont en cours autour d'un possible accord de gouvernement avec Les Républicains. De quoi faire grincer des dents ceux qui mènent campagne pour deux listes distinctes dans ces élections, celle de Valérie Hayer et celle de François-Xavier Bellamy. “C’est hautement explosif avant les européennes, donc tout le monde craint la réaction de l’autre, tout le monde fait gaffe…” confie un conseiller de la droite à Politico.