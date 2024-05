Programme de Jordan Bardella : que propose le RN pour les européennes ?

Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes défend un programme fidèle au parti lepéniste entre lutte contre l'immigration et préférence nationale.

Tête de liste aux élections européennes, Jordan Bardella défend un programme fidèle aux idées du Rassemblement national. Le président du parti lepéniste met l'accent sur la lutte contre l'immigration, mais évoque aussi des sujets économiques pour lesquels la préférence nationale est souvent évoquée comme une solution.

Le candidat du RN a présenté son programme le 25 avril en conférence de presse. Pour mettre en avant son projet, Jordan Bardella a décidé de rompre officiellement avec l'hypothèse du "Frexit", mais s'il n'est plus question de sortir de l'Europe il assure vouloir revoir profondément le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Le programme du RN fait donc la distinction entre des mesures européennes à conserver, certaines à améliorer et d'autres à supprimer, les deux dernières catégories étant plus remplies.

Immigration et préférence nationale

L'objectif de Jordan Bardella est de créer une "Europe des nations" et mise pour cela sur la protection et la production toujours selon le prisme nationaliste de l'extrême droite. D'abord sur la protection, le RN veut lutter contre l'immigration et en finir avec l'actuelle gestion par l'Union européenne des flux migratoires à l'intérieur des États membres. Il souhaite aussi renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières par l'agence Frontex et la remise en cause de la libre circulation au sein de l'espace Schengen, qu'il souhaite limiter aux ressortissants des Etats-membres.

Concernant la production, Jordan Bardella dit vouloir lutter contre la concurrence déloyale entraînée par certains accords de libre-échange et relancer la production européenne, notamment en matière d'énergie avec le nucléaire. Là encore, les accords de Schengen sont remis en cause car par la volonté du RN d'établir une priorité nationale sur la commande publique française. Le programme de Jordan Bardella prévoit aussi de revenir sur la primauté du droit européen en déclarant la supériorité de la Constitution française sur les normes et juridictions communautaires.

Les principaux axes du programme de Jordan Bardella

Le programme de Jordan Bardella et du Rassemblement national pour les européennes 2024 reprend les mêmes fondements que les autres partis nationalistes auquel il est associé au Parlement européen. Le groupe "Parti identité et démocratie" (ID), au sein duquel siègent les eurodéputés du RN, a défini une ligne commune pour les européennes 2024 et formulé officiellement ce cadre programmatique :

Respecter les principes de la démocratie : le parti Identité et Démocratie et ses membres fondent leur politique sur les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux, rejetant ainsi toute affiliation, connexion ou sympathie passée ou présente avec toute idéologie autoritaire ou totalitaire.

: le parti Identité et Démocratie et ses membres fondent leur politique sur les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux, rejetant ainsi toute affiliation, connexion ou sympathie passée ou présente avec toute idéologie autoritaire ou totalitaire. Souveraineté : ID est convaincu que la souveraineté des États et des peuples, reposant sur la coopération entre les nations, est la solution. Elle rejette donc toute politique visant à créer un super État ou tout modèle supranational. L'opposition à tout transfert de souveraineté nationale vers un organisme supranational et/ou des institutions européennes est l'un des principes fondamentaux qui unit les membres de l'ID Parti.

: ID est convaincu que la souveraineté des États et des peuples, reposant sur la coopération entre les nations, est la solution. Elle rejette donc toute politique visant à créer un super État ou tout modèle supranational. L'opposition à tout transfert de souveraineté nationale vers un organisme supranational et/ou des institutions européennes est l'un des principes fondamentaux qui unit les membres de l'ID Parti. Identité : les partis membres d'ID Parti et les députés européens fondent leur alliance politique sur la préservation de l'identité des peuples et des nations d'Europe en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque nation. Le droit de contrôler et de réguler l'immigration est donc un principe fondamental partagé par les membres d'ID Parti.

: les partis membres d'ID Parti et les députés européens fondent leur alliance politique sur la préservation de l'identité des peuples et des nations d'Europe en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque nation. Le droit de contrôler et de réguler l'immigration est donc un principe fondamental partagé par les membres d'ID Parti. Spécificité : les membres d'ID Parti reconnaissent les droits de chaque personne à défendre ses modèles économiques, sociaux, culturels et territoriaux spécifiques et uniques en Europe. ID Parti cherche à préserver la diversité des idées politiques de ses membres.

: les membres d'ID Parti reconnaissent les droits de chaque personne à défendre ses modèles économiques, sociaux, culturels et territoriaux spécifiques et uniques en Europe. ID Parti cherche à préserver la diversité des idées politiques de ses membres. Libertés : les membres d'ID Parti fondent leur mouvement politique sur la défense des libertés individuelles et soulignent l'importance particulière de la protection de la liberté d'expression, dont la liberté en ligne qui est aujourd'hui de plus en plus menacée.

: les membres d'ID Parti fondent leur mouvement politique sur la défense des libertés individuelles et soulignent l'importance particulière de la protection de la liberté d'expression, dont la liberté en ligne qui est aujourd'hui de plus en plus menacée. La culture comme base de l'action politique : ID Parti estime que la culture elle-même est le carburant de toute action politique et que seule une culture pédagogique et scientifique permet de développer la conscience politique des citoyens".

La profession de foi de Jordan Bardella

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Jordan Bardella écrit sur la sienne que voter pour lui le 9 revient à voter "pour protéger votre identité, vos frontière et votre pouvoir d'achat", "pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron" et "pour engager l'alternance en France et en Europe".

La profession de foi de Jordan Bardella est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site du Rassemblement national.