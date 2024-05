Programme de Raphaël Glucksmann : que proposent Place publique et le PS aux européennes ?

Raphaël Glucksmann, tête de liste de Place publique et du PS aux élections européennes, veut renforcer l'Europe face aux puissances mondiales et aux enjeux climatiques avec des mesures sociales et écologiques.

Raphaël Glucksmann, tête de liste de l'alliance formée par le Parti socialiste et Place publique, défend déjà des mesures plutôt sociales au Parlement européen dans lequel il siège depuis cinq ans. Pour les élections européennes, le candidat garde sa ligne habituelle mais il dit aussi vouloir renforcer l'Europe qui doit pouvoir se protéger avec une meilleure défense européenne, mais aussi venir en aide à ses alliés comme l'Ukraine et réagir contre les agressions, dont celles de la Russie.

La liste de Raphaël Glucksmann a un positionnement pro-européen et partage des expressions communes avec celle de la majorité présidentielle portée par Valérie Hayer, voire des objectifs, notamment l'idée de bâtir une "Europe puissance". La liste PS - Place publique présente aussi des similitudes avec les programmes des autres listes de gauche également en course. Ce rapprochement est toutefois plus logique puisque les forces de gauche ont repris à leur compte des idées communes mises en avance dans le programme de la Nupes lors des dernières élections nationales. Mais malgré ces ressemblances, Raphaël Glucksmann entend se démarquer de la liste de la majorité présidentielle dont il combat certaines idées et de celles de gauche.

Quel est le programme de Raphaël Glucksmann ?

Le projet de Raphaël Glucksmann vise à faire de l'Europe une "puissance politique et budgétaire" grâce à une série de mesures, dont le "paquet fiscal" permettant de taxer les entreprises polluantes, les plus riches et les superprofits. Le candidat indiquait également au Monde son objectif de "lever l'impôt" et de taxer "les plus hauts patrimoines". Sur le plan économique, la tête de liste PS-Place publique souhaite aussi relocaliser des productions en Europe qu'elles soient industrielles ou agricoles. Pour favoriser l'agriculture européenne, Raphaël Glucksmann veut bâtir une "nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) juste et durable". Autre investissement en vue : celui prévu dans la prévention des pandémies et la production de médicaments.

Le programme de Raphaël Glucksmann compte évidemment un volet social qui défend la transformation écologique et sociale pour atteindre la "justice sociale". Pour protéger le pouvoir d'achat des Européens, le candidat dit vouloir plafonner les prix de l'énergie et combattre les géants mondiaux pour réduire les prix des logements.

Alors que la tête de liste veut faire de la guerre en Ukraine un des sujets phares de la campagne, elle est favorable à l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine et plus largement à la construction d'une défense européenne.

La profession de foi de Raphaël Glucksmann

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Raphaël Glucksmann appelle au "sursaut" dans la sienne alors que l'Europe risque, selon lui, de se retrouver seule face aux défis du changement climatique, aux menaces de la guerre qui se poursuit aux portes du continent et à la montée des extrêmes dans le monde. Le candidat estime que les élections européennes de 2024 sont "les plus importantes de l'Histoire" et promet de "défendre sans pause ni répit nos principes fondamentaux et nos intérêts vitaux dans un moment de bascule".

La profession de foi de Raphaël Glucksmann est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site du candidat du PS et de Place publique.