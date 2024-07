Libre Belgique : les résultats des législatives en ligne avant l'heure officielle

Si les résultats officiels ne peuvent pas être donnés avant 20h par les médias français, certains sites étrangers proposent des premières estimations dès cet après-midi, comme a pu le faire la Libre Belgique lors du premier tour.

Obtenir les résultats de ces élections législatives anticipées ? C'est normalement impossible. Toutefois, il est possible de voir fleurir des premières estimations, et même des projections de l'Assemblée nationale en nombre de sièges bien avant 20 heures, dans l'après-midi ou en début de soirée. Comment est-ce possible ? Grâce à certains sites francophones étrangers qui ne sont pas soumis à la réglementation française. La Libre Belgique prend généralement quelques largesses avec cette règle lors de chaque élection française. Ci-dessous, une première projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Attention, il ne s'agit pas des résultats du second tour mais d'une estimation en nombre de sièges.

Pour rappel, en France, la loi est très stricte concernant la publication des résultats électoraux avant la fermeture du scrutin. Selon l'article L52-2 du Code électoral, "aucun résultat d'élection partiel ou total ne peut être communiqué au public par tout moyen avant la fermeture du dernier bureau de vote". Cette règle vise à garantir une équité dans le processus électoral, en évitant que les résultats partiels ne puissent influencer le vote des citoyens qui n'ont pas encore voté. Cette mesure est compréhensible. Si certains électeurs connaissent les tendances ou les résultats partiels avant de se rendre aux urnes, cela peut altérer leur choix, influençant ainsi le résultat final des élections.

Les résultats officiels publiés à 20 heures

Les premières estimations, fiables et rigoureuses, seront données sur Linternaute.com dès 20h, depuis notre grand live consacré aux résultats des élections législatives 2024 ainsi que sur l'ensemble de nos pages de villes pour connaître les résultats de l'élection dans votre commune. Les autorités françaises tentent malgré tout de limiter la diffusion anticipée des résultats. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) et l'Arcom surveillent de près les médias nationaux pour s'assurer qu'ils respectent la loi. Les sanctions pour les contrevenants peuvent inclure des amendes substantielles, jusqu'à 75 000 euros.

La publication des résultats par les médias belges comme la Libre Belgique illustre en tout cas l'enjeu majeur qui se joue en secret dans les médias, tous les 5 ans, les jours de scrutin. Pour être en mesure de dévoiler des résultats fiables dès 20 heures et la fin de l'encadrement légal, tous les groupes de presse ou presque se voient communiquer, en sous main, des chiffres pour être prêts à l'heure-H. Si les instituts de sondages français assurent la plupart du temps ne pas en être à l'origine, beaucoup de chiffres et d'estimations circulent néanmoins dans les rédactions et parfois même à la vue de tous, sur les réseaux sociaux, ou sur les sites étrangers.