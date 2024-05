Programme de François-Xavier Bellamy : les propositions de LR aux européennes

Tête de liste des Républicains pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy défend avec son programme l'idée d'une Europe libérale qui doit maîtriser ses frontières. Il glisse au passage des mesures censées allier économique et écologie.

François-Xavier Bellamy est, pour la deuxième fois, la tête de liste du parti des Républicains aux élections européennes. L'eurodéputé ne part pas favori dans les résultats des sondages, pas plus qu'en 2019 quand il n'avait pas réussi à obtenir plus de 10% des voix, mais il expose sa maîtrise des sujets et des institutions européennes et assure surtout que son parti siégera au sein du premier groupe du Parlement européen à l'issue du scrutin. Les Républicains sont affiliés au Parti populaire européen (PPE) qui est effectivement la première force dans l'hémicycle et qui a des chances de le rester selon les projections basées sur les résultats de sondages aux élections européennes. Un argument qui fait dire à François-Xavier Bellamy dans Ouest-France que le seul "vote utile" le 9 juin sera celui pour Les Républicains.

Un "vote utile", mais un vote pour quelles idées ? François-Xavier Bellamy défend un programme de droite et porte à titre personnel des idées parfois plus conservatrices que d'autres membres de son parti. Avec sa liste nommée "la droite pour faire entendre la voix des Français en Europe", le candidat milite pour une Europe libérale qui "assume ses frontières" défend "ses intérêts dans le monde". Le programme repose donc sur deux piliers : la maîtrise de l'immigration et la souveraineté de l'Europe.

Les grands axes du programme de François-Xavier Bellamy

François Xavier Bellamy a présenté son programme pour les élections européennes à la mi-mai, mais les grandes lignes de ce dernier ont été esquissées en avant-première dans le Figaro. Deux axes ressortent principalement du projet : un volet sur l'immigration et un autre plus vaste qui vise à renouer avec la souveraineté de l'Europe sur plusieurs plans, dont l'économie et la défense.

Sur le volet migratoire, les Républicains restent fidèles à leur ligne directrice et plaident pour un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Europe et un renforcement de l'agence Frontex. Ils souhaitent aussi s'assurer d'une meilleure coopération avec les pays d'origine et les pays tiers impliqués dans le flux migratoire et veulent en faire une condition pour accueillir les migrants. La droite envisage aussi le maintien d'une "clause de sauvegarde" au nom de laquelle chaque pays pourrait rétablir les contrôles à ses propres frontières en cas d'urgence.

En ce qui concerne la souveraineté européenne, François-Xavier Bellamy voit large et estime que "l'Union européenne doit profondément changer" pour redevenir forte. Selon la droite, ce changement doit passer par la fin d'une règlementation jugée abusive et plus d'investissements dans le progrès. "Il faut s'appuyer sur le progrès et pas sur la norme" a insisté Emmanuelle Mignon, l'architecte du programme, auprès du Figaro. Sur le plan économique, François-Xavier Bellamy propose dans son programme la mise en place d'un plan "Made in Europe 2030" pour favoriser les produits locaux. Dans la même optique, la droite dit vouloir refuser tout nouvel accord de libre-échange qui entrainerait de la concurrence déloyale ou ne contiendrait pas de clauses miroirs. Reconquérir le souveraineté européenne passe aussi par la défense du territoire. Les Républicains souhaitent donc contraindre tous les pays membres à allouer 3% de leur PIB à l'Otan et attribuer plus de moyens à l'UE pour qu'elle devienne un pilier européen de l'Otan.

Le programme des Républicains compte aussi un volet dédié à l'environnement et à la lutte contre le changement climatique qui prévoit, entre autres, de taxer les produits étrangers non conformes aux normes environnementales européennes ainsi que les Etats qui usent de centrales à charbon ou recourent à l'enfouissement de déchets. La droite veut aussi financer la construction de centrales nucléaires et promouvoir le filière de l'hydrogène pour obtenir plus d'énergie décarbonée. Une des mesures "phares" du programme est comprise dans ce volet a indiqué la tête de liste LR à Ouest-France : elle consiste à "libérer l'économie en taxant le carbone importé en Europe. [...] L'Europe peut ainsi faire de son marché un levier pour retrouver la prospérité, augmenter les revenus dans nos pays, et contribuer à la résolution de la crise climatique".

La profession de foi de François-Xavier Bellamy

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. François-Xavier Bellamy estime dans la sienne qu'il est "temps d'agir" pour l'Europe et que "nous avons tout pour réussir" à surmonter les défis actuels à condition de faire le bon choix, sous-entendu voter pour lui. Le candidate LR pointe "l'échec politique" des mesures menées par Emmanuel Macron et l'absence de travail du Rassemblement national qui a remporté les dernières élections européennes mais "n'a rien obtenu pour les Français".

La profession de foi de Jordan Bardella est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site des Républicains.