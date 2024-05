Programme de Manon Aubry : que propose LFI pour les européennes ?

Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, se présente comme la candidate de la gauche unie et fait campagne sur le programme de la Nupes espérant attirer un large électorat de gauche.

Tête de liste de La France insoumise aux élections européennes, Manon Aubry n'a pas réussi à convaincre les autres forces de gauche de s'unir pour former une liste commune, héritière de la Nupes, afin d'obtenir un maximum de sièges au Parlement européen. Il faut dire que l'ambition de l'eurodéputée insoumise était osée après l'implosion de l'alliance de gauche définitivement enterrée après l'attaque du Hamas en Israël et les réactions du camp insoumis qui ont fait polémique.

Mais même à la tête de la liste insoumise, Manon Aubry se présente comme la candidate d'une gauche unie et de "tous les orphelins de la Nupes". Elle a d'ailleurs prévu de "défendre le programme, l'esprit, la stratégie de la Nupes" le 9 juin prochain "parce que c'est le chemin le plus court pour construire une alternative au duo Bardella - Attal. Et parce qu'il y a urgence face à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir partout en Europe".

Le programme de Manon Aubry en quelques points

Le programme de LFI s'articule en neuf chapitres autour d'enjeux principalement sociaux : la politique agricole, l'aide aux migrants, la création d'emplois et la fin de l'austérité ou encore la planification écologique. Le tout visant, selon le parti, à préparer l'Europe de "l'après Macron" en menant des "combats concrets contre leur système".

La candidate LFI défend en premier lieu une "rupture claire avec l'Europe libérale" qui "reste droguée au libre-échange, à l'austérité et la marchandisation de tout" en lançant un plan européen d'investissement public et repenser le partage des richesses pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois et servir l'écologie. Ce plan permettra, selon LFI, de mettre fin au dumping social, une pratique qui vise à diminuer les droits sociaux des travailleurs pour augmenter la compétitivité d'une entreprise

Sur le volet écologique, Manon Aubry dit vouloir mettre "pleinement en œuvre le Pacte vert" et le renforcer progressivement pour lutter contre le réchauffement climatique, en passant notamment par une refonte de la politique agricole jugée polluante et agressive. Les insoumis veulent s'attaquer aux modes de productions, de consommation et d'échange ainsi qu'aux lobbys.

La liste insoumise prévoit également de s'attaquer au recul de certains droits (avortement, LGBTI) en Europe pour garantir à chaque citoyen européen les mêmes droits fondamentaux. Sur les questions de migration, LFI souhaite garantir le droit d'asile sur le sol européen.

Durant la campagne, Manon Aubry et LFI ont imposé la guerre à Gaza comme un sujet central de la campagne des élections européennes. Depuis l'attaque du 7 octobre, les insoumis expriment leur soutien à la cause palestinienne et sont parfois taxés d'antisémitisme par d'autres forces politiques. Ils disent vouloir porter un coup d'arrêt à l'exportation d'armes et aux accords de coopération avec certains Etats en guerre.

La profession de fois de Manon Aubry

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Manon Aubry répète être la seule candidate à porter le programme de la Nupes sur lequel toutes les forces de gauche se sont mises d'accord en temps et liste 10 premiers combats qu'elle entend mener au Parlement européen : baisser les prix en mettant au pas les multinationales", "sortir des accords de libre-échange", "taxer les superprofits et créer un impôt sur la fortune européen", "refuser les pesticides et garantir des prix planchers aux agriculteurs" ou encore "imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine".

La profession de foi de Manon Aubry est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site de La France insoumise.