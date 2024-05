Programme de Marie Toussaint : les principales propositions d'EELV aux européennes

Marie Toussaint est la tête de liste d'Europe-Ecologie-Les Verts pour les élections européennes 2024. Son programme défend une Europe plus verte pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi des mesures sociales.

Marie Toussaint porte la liste d'Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) pour les élections européennes, c'est donc sans surprise que son programme nomme la protection de l'environnement comme une priorité. Placée à gauche sur l'échiquier politique, la liste de Marie Toussaint défend aussi des valeurs sociales qui vont de pair avec le combat écologiste selon elle et la candidate l'assure : "Plus verte, l'Europe sera plus juste. [...] Face aux crises sociale et environnementale, nous devons renforcer les solidarités, en engageant la bifurcation écologique dans la justice sociale. Il est temps de prendre soin des personnes et de la planète".

La vague écologique qui avait précédé les élections européennes de 2019 avait servi EELV lors du scrutin : le parti était arrivé troisième avec plus de 13% des voix, loin devant les autres forces de gauche. Mais cinq ans plus tard, Marie Toussaint ne bénéficie pas du même engouement pourtant le programme est toujours autant tourné vers l'écologie. La tête de liste EELV ne désespère pas et souhaite conserver des sièges au Parlement pour continuer à porter ses combats et défendre le "pacte vert européen" qui est, selon elle, nécessaire mais menacé par la montée de l'extrême droite.

Quel est le programme de Marie Toussaint ?

Marie Toussaint résume son programme pour l'Europe en une phrase : "Sauver le climat et faire face à l'urgence sociale avec un Etat providence européen". Les écologistes veulent faire rimer économie avec environnement et militent pour la signature d'un "traité environnemental européen" qui deviendrait la norme, mais aussi pour une relance économique - loin de l'austérité qu'ils dénoncent - pour financer la transition écologique. Toujours sur le volet économique, l'une des priorités d'EELV est le "buy green and european act" qui doit permettre de favoriser les produits verts et issus de l'Europe. Cette mesure doit s'accompagner d'un protectionnisme vert pour protéger les travailleurs européens de la concurrence déloyale en plus de la planète.

Qui dit écologie, dit bien évidemment environnement et son lot de mesures associées. Marie Toussaint se fixe l'objectif d'atteindre le 100% renouvelable en Europe d'ici à 2040. Le parti plaide également pour la recréation d'une forêt primaire en Europe et le respect d'un pacte bleu pour protéger les fleuves, les lacs et les océans.

La vision économique et écologiste de EELV a été mise à mal et vivement critiquée lors de la crise agricole qui a touché la France en début d'année. Mais pour convaincre sur ce sujet, le parti propose toute une série de mesures agricoles à commencer par celle d'une nouvelle politique agricole commune (PAC) censée être "plus verte, plus juste et pourvoyeuse d'emplois". Les écologistes continuent toutefois de vouloir repenser l'agriculture, notamment en mettant fin aux pratiques jugées "destructrices" comme l'usage des pesticides ou le chalutage de fonds. Ils veulent aussi sortir des accords de libre-échange.

Le programme de Marie Toussaint comprend aussi un volet social avec l'objectif idéaliste d'assurer à l'échelle européenne la fournitures des besoins essentiels que sont l'eau, l'alimentation et l'énergie, mais aussi agir pour garantir un logement sain. Des politiques pour assurer et protéger l'emploi et investir dans la santé sont aussi proposées. Les écologistes veulent aussi agir pour l'inclusion et contre les discriminations.

La profession de foi de Marie Toussaint

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Sur la sienne, Marie Toussaint alerte sur les crises auxquelles l'Europe fait face notamment le dérèglement climatique et assure que "nous devons changer de modèle et nous adapter" pour y faire face. "Pour l'Europe, pour nos vies, l'écologie" ajoute encore la candidate.

La profession de foi de Marie Toussaint est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site d'Europe-Ecologie-Les Verts.