Programme de Léon Deffontaines : les principales mesures du PCF aux européennes

Tête de liste du Parti communiste français aux élections européennes (PCF), Léon Deffontaines veut se démarquer des autres listes de gauche avec un programme fait par et pour les travailleurs.

Candidat du Parti communiste français aux élections européennes, Léon Deffontaines a la volonté de se démarquer des autres têtes de liste de gauche avec son programme. Une volonté d'autant plus forte que le poulain de Fabien Roussel est le candidat qui recueille le moins d'intentions de vote dans les résultats des sondages par rapport aux sept autres listes des partis principaux, dont celles des trois autres partis de gauche : le Parti socialise, Eruope-Ecologie-Les Verts et La France insoumise. A en croire les résultats de sondages, le candidat pourrait ne pas passer le seuil des 5% nécessaire pour avoir des élus au Parlement européen.

Pour autant, Léon Deffontaines veut déjouer les chiffres. Et pour cela il appuie sur les différences qui le séparent du reste de la gauche, même si plusieurs mesures de son programme rejoignent celles des trois autres partis. C'est surtout avec la liste LFI de Manon Aubry qu'il veut faire une distinction nette.

Les mesures phares du programme de Léon Deffontaines

Au niveau européen, le PCF entend dénoncer "les traités austéritaires" et "l'Europe libérale" tout en s'opposant aussi à l'élargissement de l'Union européenne dans un programme divisé en cinq volets. Le premier prévoit d'agir contre la manière dont les citoyens européens sont asphyxiés par les politiques d'austérité et les politiques de compétitivité. Le deuxième titré "prendre le pouvoir sur le capital" renvoie à la souveraineté industrielle, énergétique, agricole et numérique de l'Europe. Le PCF ambitionne également d'améliorer les services publics et de tenir en échec les politiques de libéralisation. Et enfin, la tête de liste communiste veut "conquérir le progrès social et l'égalité" et garantir la paix et la sécurité collective vis à vis des conflits internes et externes à l'Europe notamment sur des sujets comme l'Otan et les politiques migratoires en Europe.

Léon Deffontaine a pour mot d'ordre "pouvoir d'achat, paix, environnement". Et pour tenir ses promesses, il veut agir sur l'énergie, en maintenant l'Europe dans le nucléaire pour sortir de la dépendance énergétique tout en baissant les factures pour les citoyens, mais aussi sur la lutte contre l'évasion fiscale, pour la fin de la concurrence entre les travailleurs et pour la refonte de la politique agricole. Le PCF veut, entre autres, placer les travailleurs, qui selon lui se heurtent à des politiques austéritaires menées par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, au centre de l'échiquier.

Dans la campagne des élections européennes, Léon Deffontaines met en avant trois propositions fortes de son programme : "Indexer les salaires sur l'inflation ; Sortir du marché européen de l'énergie pour baisser les factures ; Imposer l'égalité salariale entre femmes et hommes". Le parti milite aussi pour la paix et souhaite que l'Europe garantisse la sécurité de l'Ukraine sans l'intégrer aux vingt-sept due l'Union européenne.

Misant sur leur âge et leur parcours similaire, Léon Deffontaines souhaite se dresser comme rival du candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella. Les deux chefs de file affirment s'adresser à la "France périphérique" et à la "France des territoires", chacun à leur manière. Malgré la différence considérable de notoriété, Léon Deffontaines souhaite "créer le duel" avec la tête de liste du RN. Léon Deffontaines a d'ailleurs fait parler de lui en répondant dans une lettre ouverte à une électrice du RN : une certaine Colombe qui, dans un reportage diffusé par TF1 le 1er mai, témoignait en larmes de sa détresse sociale. Le candidat communiste s'est dit "touché" par ce témoignage : "Ce que je souhaite, chère Colombe, c'est vous convaincre que le Rassemblement national vers lequel vous vous êtes tournée n'est pas le remède aux terribles maux qui vous touchent", a-t-il écrit.

La profession de foi de Léon Deffontaines

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Léon Deffontaines se présente comme le candidat de la "gauche unie pour le travail" sur la sienne et assure pourvoir œuvrer pour une "Europe de la coopération entre peuples souverains [...] qui s'engage en faveur d'une écologie rationnelle, populaire et ambitieuse" avec des candidats "défenseurs de la République laïque et sociale".

La profession de foi de Léon Deffontaines est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site su Parti communiste français.