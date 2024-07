La Tribune de Genève, RTS, le Temps : quelles fuites avant 20h cette fois, pour les législatives ?

Le média suisse La Tribune de Genève et ses confrères du Temps et de la RTS ont déjà diffusé des résultats des législatives avant 20 heures...

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Comme lors de chaque élection à fort enjeu national en France, les médias belges et suisses devraient, ce dimanche 30 juin, date de premier tour des législatives 2024, dévoiler des tendances nationales avant 20 heures, heure légale de fin du scrutin dans le pays. La Tribune de Genève, la Radio Télévision Suisse (RTS), Le Temps, du côté de la Suisse, mais aussi la RTBF ou La Libre Belgique dans le plat pays... Ils sont en en effet nombreux à jouer chaque année avec les nerfs de la Commission des sondages et des patrons de médias français, le plus souvent impuissants.

La Tribune de Genève fait figure de pionnière. Elle s'était particulièrement illustrée lors du premier comme lors du second tour de la présidentielle dès 2017, reprenant très tôt dans la soirée des estimations, puis continuant ensuite dans son "live", sur son site Internet, à feuilletonner le résultat de l'élection, au nez et à la barbe des médias de l'Hexagone, tenus au silence par la loi. Cinq ans plus tard, lors de l'élection présidentielle toujours, le journal helvète avait encore participé au grand déballage, délivrant dès la fin d'après-midi des informations sur son site Internet, ainsi que sur Twitter.

Sur son fil de 2022, on retrouvait notamment une "estimation" dès 19h45, où Emmanuel Macron était donné largement en tête, à 31,9% contre 22,4% pour Marine Le Pen et 20% pour Jean-Luc Mélenchon. D'autres estimations parfois plus farfelues, reprises de ses confrères belges, notamment de la Libre Belgique, étaient aussi proposées. Parmi elles, une estimation qui donnait Emmanuel Macron et Marine Le Pen "au coude-à coude"... Pour rappel, Emmanuel Macron avait remporté le premier tour avec 27,85% des voix devant Marine Le Pen à 23,15%.

Des fuites également aux législatives

Si la pratique est moins en vue lors des élections pour l'Assemblée que lors d'une présidentielle, des données avaient fuité aussi lors des législatives, notamment les législatives de 2022, pour "spoiler" le résultat. Lors du premier tour des dernières élections législatives, la quasi-égalité de LREM et de la Nupes à l'époque, autour de 25% avait ainsi été annoncée depuis la Suisse et la Belgique de longues minutes avant le gong de 20 heures en France. Une façon de coiffer au poteau les médias français, tenus au respect de la loi et de la non divulgation de tout résultat avant l'heure-H.

La Tribune de Genève, la RTS et Le Temps sont coutumiers du fait. Mais c'est la Belgique, et même la Libre Belgique d'ailleurs, qui avait dévoilé les premières estimations peu après 19 heures il y a deux ans, pour les législatives. Des tendances proches de ce que le résultat définitif du scrutin révélera quelques minutes plus tard. Rebelote sans doute ce dimanche 30 juin puisque le média belge a déjà promis à ses lecteurs sur son site Internet qu'ils pourront "retrouver avant 20h ce dimanche les premiers résultats fiables des législatives françaises".

"À chaque élection française, les médias belges, dont La Libre, peuvent dévoiler en avant-première les résultats du scrutin. Contrairement aux médias français, ils ne sont pas tenus d'attendre 20h et la fermeture de tous les bureaux de vote", peut-on lire. Rien de tel pour l'instant sur les sites de la Tribune de Genève, du Temps ou de la RTS. Mais même les Suisses peuvent aimer l'imprévu...