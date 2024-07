Les résultats des législatives avant 20h, des estimations à connaître absolument

Les résultats des élections avant 20 heures sont régulièrement publiés sous forme d'estimations. A défaut d'être parfaitement fiables, celles-ci donnent parfois des tendances. A condition de bien les comprendre...

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

Les journées électorales, comme celle des élections législatives ce dimanche 30 juin, sont rythmées par les horaires des bureaux de vote et quelques grands jalons : l'annonce de la participation à midi par les services du ministère de l'Intérieur, celle de 17 heures et enfin la publication des premiers résultats à partir de 20 heures. Bien souvent pourtant, il n'est pas nécessaire d'attendre cette heure fatidique pour avoir des chiffres sur le résultat du scrutin.

La publication de résultats avant 20 heures est en effet courante en amont les longues soirées électorales, même si la loi en France interdit strictement toute forme de diffusion concernant l'issue du scrutin, tant qu'un bureau de vote est encore ouvert sur le territoire. Depuis 2017 et le scrutin présidentiel de l'époque et malgré une vigilance des autorités renforcée, des informations plus ou moins fiables circulent abondamment sur les réseaux sociaux lors de chaque élection. On se souvient notamment du phénomène "RadioLondres" qui, à l'aide de messages codés et de métaphores souvent humoristiques, a pu donner des indications sur les résultats des scrutins lors des précédentes échéances. Des boucles clandestines suffisamment explicites pour suggérer très fortement (mais sans grande fiabilité) l'identité des candidats qualifiés au second tour.

Si le hashtag #RadioLondres a vécu et si les posts des réseaux sociaux ne convainquent plus grand monde en 2024, il y a des sources bien plus reconnues encore qui se laissent aller au jeu des fuites avant 20 heures depuis près de dix ans désormais et qui devraient continuer pour ces législatives anticipées : les médias francophones étrangers, en Belgique et en Suisse notamment, où les journaux ne sont pas soumis à la loi française. Des articles sur les résultats des élections en France sont en effet légion sur leurs sites Internet lors des grands rendez-vous électoraux français.

Quelles sources et quelle méthode pour les estimations avant 20 heures ?

Les sources de ces estimations de résultats avant 20 heures sont généralement gardées secrètes par les médias qui les publient et qui ont pourtant pour beaucoup le statut d'institution, comme la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF, un média public), de La Libre Belgique, du Soir, ou de la Tribune de Genève pour ne citer qu'eux. Si les sondeurs disposent évidemment d'estimations solides dès la fin d'après-midi, leur permettant de livrer des estimations nationales dès 20 heures sur les grandes chaînes de télévision, ils assurent pour la plupart ne pas les communiquer aux médias pirates concernés.

Pour autant, il faut bien comprendre comment sont élaborés ces chiffres. Les "sondages sorties des urnes", qui revenaient à interroger les votants toute la journée à la sortie des bureaux de vote, n'ont plus la côte auprès des sondeurs, cette méthode basée sur du déclaratif, étant porteuse de biais. Les instituts utilisent depuis des années un comptage "réel" des bulletins dépouillés dans un échantillon jugé représentatif de plusieurs centaines de bureaux de vote en France, dans les petites communes et les villes moyennes, où le scrutin s'achève dès 18 heures et où les dépouillements sont bien plus précoces et bien plus rapides que dans les grandes métropoles. C'est à partir de cet échantillon qu'ils réalisent des estimations des résultats (et non pas des sondages donc). Ce sont ceux que vous verrez s'afficher à 20 heures sur les écrans de télévision, avant que les résultats, partiels, puis définitifs du ministère de l'Intérieur prennent le relais.

Ces estimations arrivent-elles dans les rédactions belges et suisses d'une manière ou d'une autre avant l'heure officielle ? Difficile de l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que la législation française s'arrête à nos frontières et ne peut empêcher la diffusion des résultats du scrutin avant 20 heures dans d'autres pays. La télévision, la radio et la presse belges et suisses sont ainsi coutumières de la publication précoce des premiers résultats électoraux, en particulier lors des présidentielles et des législatives. Vraisemblablement, elles devraient s'emparer des premiers chiffres dès que possible pour l'élection législative 2024, qui s'annonce comme particulièrement suivie et dont les résultats sont très attendus, car pouvant faire basculer la France dans une cohabitation et même aboutir à un gouvernement d'extrême droite.